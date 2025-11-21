عقدت كوريا الشمالية مؤتمرا أكاديميا دوليا يومي 11 و12 نوفمبر الماضي حضره ممثلون عن جامعات ومؤسسات بحثية علمية من مختلف الدول. وبعد أن قامت كوريا الشمالية بمبادرات دبلوماسية مع دول مثل روسيا والصين، فإنها تنخرط حاليا بنشاط في التبادلات العلمية. وقد استضافت جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا هذا الحدث. فما هي بالضبط هذه الجامعة التي تقوم بدور بارز في التبادلات العلمية والتكنولوجية؟





تم إجراء اختبار القدرات الدراسية للجامعات للعام الدراسي 2026 في كوريا الجنوبية يوم 13 نوفمبر. ومن المقرر أن تُنشر نتائج هذا الاختبار المهم للالتحاق بالجامعات يوم 5 ديسمبر. ويُعد هذا بداية موسم القبول الجامعي المكثف للطلاب الذين يستعدون لتقديم طلبات الالتحاق العادية. وتشهد كوريا الشمالية أيضا موسم اختبارات القبول الجامعي في هذا الوقت من العام.





يعتبر "الامتحان التمهيدي" هو البوابة الأولى للالتحاق بالجامعات في كوريا الشمالية، وهو اختبار مشابه لاختبار القدرات الدراسية للجامعات في كوريا الجنوبية. ويخضع جميع طلاب الصف الثالث الثانوي في كوريا الشمالية لهذا الامتحان التمهيدي. ويتأهل الطلاب الذين يحققون نتائج جيدة للتقدم لامتحانات القبول الرئيسية لكل كلية على حدة. وعلى عكس النظام الكوري الجنوبي، لا يمكن للمتقدمين للامتحان في كوريا الشمالية التقدم إلا إلى مؤسسة واحدة. وغالبا ما يطمح أولئك الذين يحققون درجات عالية في الامتحان التمهيدي إلى الالتحاق بجامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا المرموقة.





"تشيه هيون كيو" الباحث الأول في المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات:

جامعة "كيم إيل سونغ" وجامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا هما الجامعتان الرئيسيتان في كوريا الشمالية. وإذا قارنا جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا بالمؤسسات التعليمية في كوريا الجنوبية، فسوف تكون مشابهة للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، أو جامعة "بوهانغ" للعلوم والتكنولوجيا. وبتوسيع نطاق المقارنة أكثر، ربما تكون نظيرة لجامعة "تسينغهوا" الصينية أو معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا الأمريكي. ولا تركز هذه المؤسسات عموما كثيرا على العلوم الإنسانية، بل تتخصص في العلوم والهندسة. وهذا هو الحال بالضبط بالنسبة لجامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا، فهي معروفة على نطاق واسع بأنها الجامعة الرائدة في كوريا الشمالية في مجال العلوم والتكنولوجيا.





وبينما تعتبر جامعة "كيم إيل سونغ" أول وأعرق جامعة في كوريا الشمالية ومهد التعليم النخبوي هناك، فإن جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا تعتبر المركز الرئيسي لتنمية المواهب العلمية والتكنولوجية. واسم "كيم تشيك" نفسه مرتبط ارتباطا وثيقا بالعلوم.





بعد وفاة "كيم تشيك" خلال الحرب الكورية، أعاد "كيم إيل سونغ" تسمية كلية بيونغ يانغ للتكنولوجيا إلى كلية "كيم تشيك" للتكنولوجيا، التي تم ترقيتها لاحقا إلى جامعة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه المؤسسة رائدة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.





"تشيه هيون كيو":

لن يكون من المبالغة القول إن جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا كانت عادة في طليعة الجهات التي تعالج المشاكل التي تطرأ في قطاع العلوم والتكنولوجيا في كوريا الشمالية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك دعم الجامعة لـ"طريقة جو تشيه لإنتاج الحديد"، وهي عملية تستخدم الفحم الحجري المحلي بدلا من فحم الكوك المستورد. وتتضمن هذه الطريقة استخدام أفران صهر حرارية أكسجينية موفرة للطاقة. وفي القطاع الكيميائي عملت الجامعة على مصانع الأسمدة، وفي القطاع الميكانيكي عملت حتى على الجرارات. وحاليا، تنفذ كوريا الشمالية خطة التنمية الإقليمية 20×10. وينشط الأساتذة والباحثون في هذه الجامعة في تقديم الدعم التقني لمختلف الاحتياجات المتعلقة بهذه الخطة. فَهُمْ على سبيل المثال يبحثون في كيفية تحويل قشور الأرز إلى سماد. إن مشاركتهم واسعة النطاق، لدرجة أن المرء قد يتساءل متى يجدون الوقت لدراساتهم الخاصة.





تقع جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا على ضفاف نهر "تيه دونغ" في بيونغ يانغ، وتضم حوالي 13 ألف طالب مسجل في مختلف الكليات، بما في ذلك علوم وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم والتكنولوجيا الميكانيكية، وهندسة المعادن. وتشمل مرافقها التعليمية فصولا دراسية ومكتبات ومختبرات، وهي مجهزة بالكامل بالوسائل الحديثة، مما يوفر تعليما تكنولوجيا عمليا.





تقف جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا في طليعة قيادة التنمية الاقتصادية في كوريا الشمالية على أساس التقدم العلمي والتكنولوجي. وقد ساهمت في تطوير ما يسمى بـ "طريقة جو تشيه لصناعة الحديد"، وهي تقنية لإنتاج الصلب تستخدم الفحم الوفير في كوريا الشمالية بدلا من الفحم المستورد. وتتمتع الجامعة أيضا بقوة كبيرة في مجال الكمبيوتر. فأكثر من نصف نخبة الكمبيوتر في كوريا الشمالية هم من خريجي جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا. وفي عام 2002، أجرت تلك الجامعة بحثا مشتركا في مجال تكنولوجيا المعلومات مع فريق من جامعة "سيراكيوز" في الولايات المتحدة، وهي مؤسسة بحثية معروفة عالميا. والجدير بالذكر أن مكانة الجامعة قد ارتفعت بدرجة كبيرة منذ تولي "كيم جونغ أون" القيادة.





"تشيه هيون كيو":

حققت جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا أداء جيدا بالفعل، لكن نظام "كيم جونغ أون" الحالي ظل يقدم دعما هائلا لضمان استمرار تميزها. ولتوضيح اهتمام كيم العميق، صرح ذات مرة قائلا بأنه يولي أهمية قصوى لجامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا. ومن الطبيعي أن يؤدي سماع الثناء من الزعيم الأعلى إلى رفع معنويات أعضاء الجامعة. ويوجد مركز اقتراع داخل الجامعة. وقد اختار "كيم جونغ أون"، الذي كان بإمكانه التصويت في أي مكان آخر، زيارة هذه الجامعة للإدلاء بصوته في انتخابات نواب مجلس الشعب الأعلى. وهذا يدل على المودة العميقة التي يكنها لهذه المؤسسة.





"كيم جونغ أون"، الذي يدافع عن التنمية الاقتصادية من خلال الاعتماد على العلوم والتكنولوجيا، يعطي أولوية لجامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا مقارنة بجامعة "كيم إيل سونغ"، أول جامعة في كوريا الشمالية. وقد طبق "كيم" سياسات تفضيلية للمواهب العلمية والتكنولوجية. وفي عام 2013، أمر ببناء شقق سكنية للمعلمين والعلماء في هذه الجامعة بالذات. وأظهر حبه الخاص لها من خلال تفقده شخصيا لموقع البناء.





بعد عودته من فيتنام في عام 2019، حيث عُقدت القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كان أول ظهور علني لـ"كيم جونغ أون" في جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا. وهناك، أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشعب. وبعد التصويت، طلب من رئيس الجامعة أن يسهم في التعليم العلمي والبناء الاقتصادي. وبالفعل، يُعتبر الطلاب المقبولون في جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا الأكثر موهبة بين نظرائهم.





نظرا لأن جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا مكرسة لتنمية كبار الخبراء في مجال الهندسة، فإن القبول في الجامعة يتطلب درجات رفيعة في الامتحان التمهيدي. أيضا من الضروري وجود توصيات من مدير المدرسة أو اللجنة الشعبية للمدينة أو المقاطعة أو مكان عمل المرشح. كما يتم إجراء فحوصات صارمة للخلفية العائلية للتحقق من أيديولوجية المرشح وولائه. وعلى الرغم من صعوبة القبول في الجامعة، فإن الحصول على شهادتها يضمن عمليا النجاح المهني. لذلك، يشعر طلاب جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا بفخر كبير.





خريجو جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا هم أفضل المهندسين والعلماء والباحثين والمهنيين التقنيين في كوريا الشمالية. وعلى عكس جامعة "كيم إيل سونغ"، التي تركز على البحث النظري، تعد جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا معقلا للعلوم التطبيقية. وهذا يعني أن الأفراد الذين يحققون إنجازات مهمة هناك يمكنهم الارتقاء إلى مناصب رفيعة في مجالات تخصصهم، حتى لو كانت خلفيتهم العائلية عادية. ومع ذلك، فإن مستقبل خريجي جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا ليس ورديا دائما.





"تشيه هيون كيو ":

يتخرج عدد كبير من الأفراد الأذكياء من جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا. وغالبا ما يتم تجنيد العديد من كبار موظفي تكنولوجيا المعلومات من هذه المؤسسة كقراصنة. فلماذا تدرب كوريا الشمالية القراصنة؟ هناك حالات تسرق فيها كوريا الشمالية العملات المشفرة أو تستخرج الأموال عن طريق اختراق المؤسسات المالية. ونظرا للقيود التجارية عليها، يتم نشر هؤلاء القراصنة لتأمين التمويل. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب القراصنة دورا في الحصول على التكنولوجيا من دول مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وحتى الصين، من أجل تعزيز التطور التكنولوجي لكوريا الشمالية، فيما يمكن أن نسميه بـ"نوع من التجسس عبر الإنترنت". يمثل القرصنة شكلا من أشكال القوة العسكرية غير المتكافئة. على سبيل المثال، إذا تعطل الخادم المركزي لدولة معينة بسبب القرصنة، فسيؤدي ذلك إلى مشكلة خطيرة. وكثيرا ما يتم تجنيد الأفراد ذوي المهارات العالية القادرين على أداء مثل هذه المهام وتدريبهم ليصبحوا قراصنة ضمن منظمات كورية شمالية مثل مكتب الاستطلاع العام.





يُطلق على جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا لقب آخر هو "مهد القراصنة". ويتم استخدام طلابها الموهوبين استثنائيا كقراصنة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك "باك جين هيوك".





"باك جين هيوك" هو عميل للمكتب العام للاستطلاع الكوري الشمالي، وكان يعمل في الصين، وهو الآن جزء من وحدة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم مجموعة "لازاروس". وقد قاد جرائم إلكترونية كبرى، بما في ذلك اختراق شركة "سوني بيكتشرز" في عام 2014 واختراق البنك المركزي البنغالي في عام 2016. وفي عام 2018، أصبح "باك" أول قرصان إلكتروني كوري شمالي تتهمه وزارة العدل الأمريكية. هكذا، لا يزال خبراء التكنولوجيا الذين تخرجوا من جامعة "كيم تشيك" يشاركون في أنشطة إلكترونية غير مشروعة بتوجيهات من السلطات.





"تشيه هيون كيو":

ربما يكون أكثر ما ترغب فيه كوريا الشمالية هو إجراء تبادلات مع العالم الخارجي. ونظرا لأن العقوبات الصارمة قد حالت دون إجراء أي تبادلات خارجية إلى حد كبير، فإنها تسعى إلى تحقيق ذلك بأي وسيلة ممكنة. ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول غير متاحة إلى حد كبير لإجراء أي تبادلات. ولهذا السبب تبذل كوريا الشمالية جهودا كبيرة لتعزيز علاقاتها مع روسيا. وفي يناير من هذا العام، زار "باك جي مين"، رئيس جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا، جامعة "قازان" الفيدرالية في روسيا. وفي أواخر أكتوبر، شارك في مؤتمر أكاديمي دولي عُقد في جامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو. وحضر المؤتمر شخصيات رفيعة المستوى من قطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية الروسية. وتأمل كوريا الشمالية في إجراء تبادلات في مجال العلوم والتكنولوجيا، لأن العديد من طموحاتها في مجال التطوير التكنولوجي لا يمكن تحقيقها دون تبادلات خارجية.





يحظر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في عام 2016 إجراء تعاون علمي وتكنولوجي مع كوريا الشمالية، باستثناء المجال الطبي. وتم اتخاذ هذا الإجراء بسبب المخاوف من أن مثل هذا التعاون قد يسهم ولو بصورة غير مباشرة في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ومع ذلك، تسعى جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا جاهدة إلى إجراء مثل تلك التبادلات المحظورة. فهل هذه استراتيجية للتحايل على العقوبات، أم أنها جهد حقيقي لتعزيز العلوم والتكنولوجيا؟ للإجابة عن هذه التساؤلات يتوجب رصد تصرفات جامعة "كيم تشيك" وهي تخطو خطواتها الأولى على الساحة الدولية، بهدف تعزيز علاقاتها العلمية والتكنولوجية.