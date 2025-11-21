السفارة الكورية لدى المغرب تتبرع بمعدات طبية لطب العيون

صرحت السفارة الكورية لدى المغرب مؤخرا بأنها قدمت تبرعا بمعدات طبية لطب العيون بقيمة 300 ألف دولار إلى الحكومة المغربية.

وأقامت السفارة حفلا لتسليم معدات طب العيون في مستشفى جامعة محمد السادس بمدينة مراكش يوم الحادي والعشرين من الشهر الماضي، حيث سلمت معدات الفحص والجراحة للمستشفى.

ويأتي هذا التبرع تنفيذا لوعد قُطع العام الماضي مع مستشفى جامعة محمد السادس. وتشمل تلك المعدات أجهزة فحص مثل جهاز التشخيص بالموجات فوق الصوتية للعين، بالإضافة إلى معدات جراحية.

وكانت السفارة الكورية لدى المغرب قد قامت أيضا بتسليم معدات طبية بقيمة 200 ألف دولار إلى مستشفى نواكشوط الوطني في موريتانيا يوم 12 نوفمبر الماضي.

وأوضحت السفارة أنها اتخذت قرار الدعم هذا من أجل سكان المناطق الصحراوية المعرضين بشكل خاص لأمراض العيون.

ومن المتوقع أن تدعم المعدات الطبية التي تم تسليمها هذه المرة أنشطة منظمة "فيجن كير" الكورية، وهي مؤسسة غير ربحية تقدم خدمات طبية تطوعية لطب العيون في إفريقيا، بما في ذلك المغرب وموريتانيا.

الجدير بالذكر أن فيجن كير ظلت تواصل تقديم الفحوصات والجراحات المجانية لطب العيون في المغرب من خلال تنظيم 27 مخيما لطب العيون منذ عام 2009.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زارت المنظمة المغرب مرتين سنويا بشكل منتظم من أجل تقديم فحوصات مجانية لأكثر من 600 مريض، وإجراء حوالي 100 عملية جراحية سنويا.

وخاصة في العام الماضي، قدمت فيجن كير دعما مجانيا لإجراء عمليات لأفراد عائلات الجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية.

وبهذه المناسبة قالت المنظمة الكورية إن هذا الدعم سيؤدي إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية لطب العيون في المخيمات والمشروعات طويلة الأجل.

وأضافت أنه بما أن المعدات الطبية يمكن استخدامها باستمرار في المستشفيات المحلية وليس فقط خلال فترة المخيم، فقد تم تأسيس قاعدة للرعاية الصحية لطب العيون والتدريب على الجراحة بشكل مستقل هناك.

يشار إلى أن كوريا والمغرب ظلتا تحافظان على علاقات صداقة طويلة الأمد لأكثر من 60 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

خاصة تعد المغرب أول دولة في القارة الإفريقية افتتحت فيها كوريا الجنوبية سفارة لها، وهناك رابط تاريخي خاص، حيث شارك بعض المغاربة في الحرب الكورية الأهلية كجزء من قوات الأمم المتحدة في ذلك الوقت.

وتعتزم السفارة الكورية لدى المغرب مواصلة التشاور الوثيق مع السلطات المغربية والنظر بجدية في تقديم دعم إضافي إذا تم تحديد مجالات أخرى تتطلب الحاجة لذلك.