اختتام أكاديمية سلام سيول لعام 2025 بنجاح

اختتمت مؤخرا المحاضرة الخاصة والأخيرة لأكاديمية "سلام سيول" لعام 2025 التي نظمتها جمعية سيول السياحية من يونيو إلى نوفمبر في هذا العام.

واستهدف هذا المشروع المساهمة في تنويع سوق السياحة في سيول من خلال تحسين الوعي والنظرة تجاه السياح من الدول العربية من جهة، ووضع خطط فعالة لاستقطابهم من جهة أخرى.

وجرت هذه الدورة التدريبية المكونة من 6 جلسات، من خلال إلقاء عدد من الخبراء ذوي الصلة محاضرات خاصة تحت عناوين مختلفة، مثل "زيادة الفهم حول الإسلام" و"طرق قراءة الشرق الأوسط" و"الإسلام حولنا" و"استراتيجية نمو سيول في السياحة في عصر تنويع اقتصاد الدول المنتجة للنفط" و"التغيرات والآفاق في الشرق الأوسط بناء على السياقات والقصص".

وعلى وجه الخصوص، ألقت زميلتنا المخرجة لؤلؤة بيه جونغ أوك المحاضرة السادسة والأخيرة يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي بعنوان "استراتيجية المحتوى المخصص للسياح من الدول العربية والشرق الأوسط والإمكانات السياحية لسيول" حيث نالت إقبالا كبيرا من الحضور من خلال مشاركة خبرتها التي تزيد عن 25 عاما في تغطية الأحداث الميدانية العربية، مستعرضة بيانات عملية وأمثلة حية. ما شاء الله! أنا فخورة بك يا لؤلؤة!

شكرا يا نبيلة. في الحقيقة، فوجئتُ قليلا بالاستجابة الحماسية الكبيرة من قبل المشاركين، وشعرتُ أنا نفسي بالسعادة لتمكني من مشاركة ما اكتسبتُه من خبرة خلال عملي كمنتجة للبرامج العربية لسنوات طويلة. كما جعلني هذا أفكر في أنه إذا سنحت لي مثل هذه الفرصة في المستقبل، فسوف أشارك فيها مشاركة فعالة مع الاستعداد التام بقدر الإمكان إن شاء الله.