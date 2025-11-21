مرور 60 عاما على تأسيس قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية

أقام قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية مهرجان اللغة والثقافة العربية الرابع بالتعاون مع المركز الكوري العربي للثقافة والتعليم، احتفالا بالذكرى الستين على تأسيس القسم وأيضا احتفالا باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

وضم المهرجان حفل الافتتاح ومسابقة لعرض المحتويات الإبداعية عن الثقافة العربية، ومسابقة للإلقاء باللغة العربية، ومسابقة أخرى في المعلومات حول شؤون العالم العربية.

واختتم المهرجان بتوزيع جوائز على الطلاب والمشاركين، إلى جانب اجتماع لطلاب القسم مع الخريجين القدامى، وتكريم أجيال مختلفة من خريجي القسم الذين أثروا القسم بجهودهم.

وخاصة، نالت مسابقة عرض المحتويات الإبداعية عن الثقافة العربية استجابة كبيرة من قبل الحضور، حيث تم تقديم 5 عروض بعناوين "الصحراء ليست نهاية، بل بداية المستقبل" و"الأساطير الإسلامية من خلال مسلسل مارد الأمنيات" و"إليك سلام، ذاك الذي نسميه آنيونغ" و"التعاون الجديد بين كوريا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" و"المغرب جوهرة الغرب".

الجدير بالذكر أن قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في سيول افتتح عام 1965 وظل يسهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين كوريا والعالم العربي من خلال تخريج نخبة من الكوادر المتخصصة في العالم العربي. وبهذه المناسبة كل عام وأنتم بخير يا مدرسي وطلاب القسم متمنين لكم كل النجاح والازدهار.