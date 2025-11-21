في الدراما التاريخية الكورية، كثيرًا ما تذكر المقابر الملكية "جونغ ميو ساجيك"، وهو المكان الذي يضم كل مقابر ملوك وملكات جوسون، وهو أيضًا المكان الذي فيه المكان المخصص لعبادة الإله المسؤول عن الأراضي والزراعة في معتقداتهم، ولذلك فإن "جونغ ميو ساجيك" ليست مجرد مكانًا جغرافيًّا، بل: رمز لروح جوسون ومعتقداتها. وكان الملك وأتباعه كثيرًا ما يذكرونها في خضم تفكيرهم في إدارة شؤون البلاد، وماضي الزراعة والرعية وحاضرهم ومستقبلهم. وفي عصر الاستعمار الياباني، بنى المستعمر طرقًا للسيارات بين القصر وبين المقابر الملكية، متعمدًا قطع الطريق بين الاثنين، وقد جرت محاولات لترميم ما فعله الاستعمار بعد الاستقلال. وبفضل هذه الجهود، سُجلت المقابر الملكية "جونغ ميو" والطقوس الجنائزية التراثية التي تُقام فيها، والتي تعرف باسم "جونغ ميو ديجيه 종묘대제" ضمن التراث الإنساني غير الملموس في اليونسكو.





مباني "جونغ ميو": بارثينون الشرق

تتكون "جونغ ميو" من مبنى خشبي، ويتعدى طوله 100 م. ويقال إنه أكبر مبنى خشبي بني في عصره، ورغم بساطة تصميمه فهو متقن الصنع، يفيض بالهدوء والبساطة والإتقان، ولذلك يُطلق عليه اسم: بارثينون الشرق. أما المراسم والطقوس المرتبطة بالمكان، فقد تجاوز تاريخها 600 عام، والموسيقى التراثية التي تصاحب المراسم تغيرت إلى حد ما، ولكنها لا تزال نفس المقطوعات التي ألفها الملك العظيم سيجونغ. وهناك الكثير من الأغاني التراثية التي وصلت إلينا بألحانها وكلماتها بعد اندثار المناسبات التي ألفت من أجلها، مثل أغاني الزراعة أو المعتقدات الشامانية، فهي تبقى مثلما تبقى الآثار القديمة المعروضة في متحف. أما موسيقى جونغ-ميو الجنائزية فلا تزال تُعزف حتى اليوم في المناسبة التي ألفت من أجلها. ولذلك فهي لا تزال حية، تُلهم الفنانين والموسيقيين على حد سواء بإبداع آفاق جديدة.





فنان من التراث: "يانغ سو-أُون 양소운"

كانت فنانة شديدة البراعة في غناء أغاني "هوانغ هيه دو" التراثية وأداء رقصاتها. وقد وُلدت في أسرة من أسر النبلاء في 1924، وتعلمت القراءة والكتابة على يد والدها في صغرها، وعندما بلغت سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، دفعتها الظروف للعيش مع والدتها في "هيجو"، حيث علمتها أمها فنون الغناء والرقص التراثي. وقد كانت موهبتها طبيعية، فتعلمت بسرعة شديدة بمشاهدة المعلمين يعلمون الآخرين في هيجو، فانطلق صوتها يشدو ويصدح، وأقلق هذا أمها التي خافت أن تكبر ابنتها لتصبح من العاملات بالفن، فأسرعت تزور كاهنة شامانية لتنصحها بما يجب أن تفعل، فقالت لها الكاهنة إنها إن منعتها ستتحول إلى طريق الكهانة الشامانية، وإن طريق الفن إذن أهون، وإنها يجب أن تترك ابنتها لتتبع ما تريد. وقد سمعت الأم النصيحة، فبدأت تعليم ابنتها قواعد فن الغناء والرقص التراثي كما ينبغي. ثم فرت الأسرة إلى كوريا الجنوبية أثناء الحرب الأهلية الكورية، واستقرت في إينتشون، حيث استقر الكثيرون ممن فروا من مقاطعة "هوانغ هيه" أثناء الحرب. وكان من بينهم الكثير من الموهوبين في الغناء والرقص، وقد انضمت إليهم "يانغ سو-أون"، فعملوا معًا على الحفاظ على تراث الرقص والغناء التراثي في مقاطعة "هوانغ هيه"، وبهذا استطاعوا أن يستعيدوا ويحافظوا على عدة أنواع من رقصات الأقنعة التراثية.





أغاني "دانغا"

إذا بدأ المطرب غناء أغنية بانسوري، فقد يستمر العرض الغنائي لساعات عديدة، لأنها أغاني حكائية طويلة جدًّا. ولذلك فغالبًا ما يعمد المطرب إلى غناء أغانٍ قصيرة قبل البدء فيها، كنوع من تسخين الأحبال الصوتية والاستعداد لهذه المهمة الكبرى، وإعداد المستمعين للتجربة الكاملة. ويطلق على هذه الأغاني الافتتاحية اسم "دانغا" أو: الأغاني القصيرة. وبما أن أغاني البانسوري غالبًا ما تضم لحظات مفعمة بالمشاعر القوية، سواء كانت مشاعر حزن أو فرح، فغالبًا ما تكون أغاني الدانغا أغاني هادئة، فتدور غالبًا حول المناظر الطبيعية الجميلة، أو الحكم الحياتية الهادئة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

-"جون بييه هي مون 전폐희문" أداء "أوركسترا الموسيقى التراثية الوطنية"

-مقطوعة "جين تشان 진찬" أداء فرقة "هيباري"

-أغنية "هو سيه 허쎄" المستوحاة من تراث جزيرة جيجو، غناء وأداء "تشو دا هييه تشاجيس 추다혜차지스"

-أغنية المينيو "غم داريه كونغ 금다래꿍" بصوت "يانغ سو-أون 양소운" و"كيم جُنغ-سُوك 김정숙"

-أغنية "صودو جوا تشانغ كونغ ميونغا 서도좌창 공명가" بصوت "يانغ سو-أون 양소운" و"كيم جُنغ-سُوك 김정숙"، و"كيم هاك-شيل 김학실" و"كيم ميونغ-أُون 김명운"

-مقطوعة "تشونغ بونغ ميونغ وول 청풍명월" بعزف "لي جي-يونغ 이지영" على الكاياغم المعدنية، و"باك دا-سُم 박다솜" على كاياغم السانجو، و"ليم دو-كيونغ" على الكاياغم مرتفعة النغمات، و"يُون جي-هيون" على الكاياغم منخفضة النغمات، و"كيم أُونغ-شيك 김웅식" على طبل الجانغو

-"هونام غا" بغناء وعزف "شين كويه-دونغ 신쾌동" على الكومونغو

-"جونغ صُن آراري 정선아라리" بصوت "كيم بيونغ-غي 김병기" و"باك كيونغ-وون 박경원"

-أغنية القوارب أو "بيت نوريه 뱃노래" بصوت "إي رو 이로(E-Ro)"