أصدرت فرقة ذا بويز أغنيتها الخاصة الجديدة "Still Love You" عبر مختلف المنصات الموسيقية الإلكترونية في الساعة السادسة من مساء يوم 6 ديسمبر.

وكانت شركة One Hundred الراعية للفرقة قد كشفت عن قائمة الأغاني المنفردة الخاصة "Still Love You" لفرقة ذا بويز، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية في منتصف ليلة 3 ديسمبر.

ووفقا للشركة، فإن الأغنية الرئيسية تحمل الاسم نفسه "Still Love You"، وهي تجسد المشاعر الخاصة والحس الموسيقي المُميز لفرقة ذا بويز بالإضافة إلى لمسة شتوية موسمية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الألبوم ما مجموعه ثلاث أغنيات، منها أغنية "The Season" التي شارك عضوا الفرقة نيو وكيو في كتابة كلماتها وتلحينها، وأغنية "Together Forever" التي تُعد بمثابة رسالة موجهة إلى المعجبين.

يُذكر أن الألبوم الجديد "Still Love You" الذي صدر في 6 ديسمبر، هو استمرار لسلسلة الأغاني المنفردة التذكارية التي اعتادت فرقة ذا بويز إصدارها سنويا احتفالا بذكرى ترسيمها.