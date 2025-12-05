ⓒ YG Entertainment

أعلنت شركة "واي جي إنترتينمنت" يوم 3 ديسمبر أن الفيديو الموسيقي لأغنية "سايكو" لفرقة بيبي مونستر قد تجاوز 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ووفقا للشركة، تجاوز الفيديو الموسيقي لأغنية "سايكو" وهي أغنية جانبية من الألبوم المصغر الثاني للفرقة بعنوان "وي غو أب"، تجاوز 100 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الساعة 11:30 من صباح ذلك اليوم.

يأتي هذا الإنجاز بعد حوالي أسبوعين فقط من إصداره في التاسع عشر من الشهر الماضي. وكانت الأغنية الرئيسية "وي غو أب" قد حققت 100 مليون مشاهدة في 13 يوما، مسجلة الرقم القياسي لأقصر فترة زمنية لتحقيق 100 مليون مشاهدة بين أغاني الكيبوب التي صدرت هذا العام.

وبهذا، تمتلك بيبي مونستر ما مجموعه 15 فيديو تتجاوز مشاهداتها مستوى مائة مليون. وتجاوزت المشاهدات التراكمية لقناة الفرقة الرسمية على يوتيوب 6.5 مليار مشاهدة، وتجاوز عدد المشتركين 10.7 مليون شخص.

في غضون ذلك، ظهرت فرقة بيبي مونستر في حفل "2025 MAMA AWARDS" لأول مرة يوم 28 نوفمبر، حيث قدمت عروضا لأغنيتي "وي غو أب" و "دريب"، وحظيت العضوات فاريتا وآهيون و لورا بثناء كبير لأدائهن أغنيتي "What It Sounds Like" و"Golden" كأغلفة لأغاني ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" على نتفليكس. واحتلت هذه الفيديوهات المركزين الأول والثاني في إجمالي المشاهدات بين جميع المشاركين في حفل جوائز الماما لهذا العام.