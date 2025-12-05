ⓒ RND Company

سيغني ديه سونغ من فرقة بيغ بانغ ثلاث قصص حب مختلفة، حيث كشف مؤخرا عن قائمة أغاني ألبومه المنفرد الجديد بعنوان "تجاوز الحد 한도초과" ومقطع هايلايت تريلر، أو مزيج من أبرز الأغاني والمقطع الترويجي، بالتتابع عبر قنواته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لقائمة الأغاني، يتضمن ألبوم "تجاوز الحد" ثلاث أغنيات في المجموع، هي: الأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم ذاته، بالإضافة إلى أغنيتي "وردة واحدة 장미 한 송이" و"يبدو أنني لائق بالوحدة 혼자가 어울리나 봐".

والأغنية الرئيسية "تجاوز الحد" هي أغنية تم تقديمها بتعاون بين كوش وجي دراغون وديه سونغ، وتتميز بإيقاعها المبهج القائم على موسيقى التروت.

والأغنية الثانية "وردة واحدة" هي أغنية حب تتميز بصوت سينث روك، أما الثالثة "يبدو أنني لائق بالوحدة" فتنتمي إلى نوع آر أند بي بالاد، وتتميز بأداء ديه سونغ الصوتي المؤثر الذي يعبر عن الانفصال بهدوء.

ومن المقرر إصدار أغنية ديه سونغ المنفردة الجديدة "تجاوز الحد" يوم 10 ديسمبر، الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا، عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ستقام جولته الآسيوية بعنوان "DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE – SEOUL" لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 4 يناير في تيكيتلينك لايف أرينا، وهو ملعب كرة اليد في حديقة الأولمبياد.