من المتوقع أن يقام أول معرض واسع النطاق للتراث الوطني باستخدام لعبة جوال في قاعة دون دوك في قصر دوك سو بالعاصمة سيول.

وقالت هيئة التراث الوطني إنها ستنظم معرضا خاصا للاحتفال بـ"اليوم الثاني للتراث الوطني"، بعنوان "لعبة كوكيز ران: البحث عن التراث الوطني المفقود" بالتعاون مع شركة ديفسيسترز ، اعتبارا من اليوم وحتى الأول من مارس من العام القادم.

يشار إلى أن هذا يعد أول معرض واسع النطاق يُقام من خلال فتح الطابقين الأول والثاني في قاعة دون دوك بقصر دوك سو والتي تبلغ مساحتها حوالي 826 مترا مربعا. كما أنه يستقطب الانتباه بصفته محاولة لإعادة تفسير التراث الوطني باستخدام الملكية الفكرية للعبة الجوال "كوكيز ران ".

ومن المقرر أن يستعرض المعرض ثلاث لوحات تخيلية لـ"كوكيز ران" تُجسد بتصور خيالي مُثُل إرث الإمبراطورية الكورية بالإضافة إلى حوالي 40 قطعة أثرية، و 5 أعمال تم تصنيعها خصيصا بواسطة 5 من حاملي التراث الوطني غير المادي، وتشمل الختم الملكي الكوري العظيم والبوصلة والمراوح والعُقد والآلات الموسيقية.

ومن المتوقع أن يقوم الزوار بمتابعة الهيكل السردي الذي يتبع "الكوكيز الشجاع والشخصيات في رحلة للبحث عن حلم الإمبراطور "كو جونغ" الذي لم يتمكن من تحقيقه، وبهذا سيفهمون قيمة إرث الإمبراطورية الكورية.

كما يُتوقع أن يتم تقديم الأعمال التي صنعها الحرفيون خصيصا على أنها "أسلحة" تستخدمها الكوكيز وأصدقاؤها لحماية التراث الوطني المعرض لخطر انقطاع التوارث.

وقال مسؤول في الهيئة الكورية إن هذا المعرض الذي يربط بين الماضي والحاضر، ويتجاوز الخيال والواقع، سيمكّن الزوار من خوض تجربة خاصة لفهم جذور التاريخ الكوري من خلال اتباع رحلة شخصيات كوكيز ران.