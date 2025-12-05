فوز متحف أوديوم الكوري بالجائزة الخاصة في فئة أجمل متحف في العالم

ⓒ YONHAP News

فاز متحف الصوت الأول في كوريا "أوديوم" بالجائزة الخاصة للتصميم الداخلي لعام 2025 في فئة "أجمل متحف في العالم" ضمن جوائز فرساي المعمارية التي تنظمها منظمة اليونسكو الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن تم ترشيح "أوديوم" ضمن "أفضل 7 متاحف في العالم" في الفئة نفسها في شهر مايو الماضي من العام الجاري، مما يمثل اعترافا رسميا دوليا بتصميم المتحف الداخلي ولغته المعمارية الحسية.

يشار إلى أن جوائز فرساي المعمارية هي جوائز معمارية دولية تختار الأبنية العالمية المتميزة بناء على معايير متعددة مثل الابتكار والأصالة والاستدامة والطابع المحلي.

وتم استحداث فئة المتاحف في العام الماضي، حيث تم ترشيح سبع مؤسسات هذا العام، بما في ذلك مؤسسات من كوريا وفرنسا والنرويج والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وإندونيسيا، للقائمة النهائية.

وفي خضم هذه المنافسة، فاز متحف أوديوم بـ"أعلى تقييم في فئة التصميم الداخلي" ليحصد الجائزة الخاصة للتصميم الداخلي. وأقيم حفل توزيع الجوائز في مقر اليونسكو في باريس يوم الرابع من الشهر الجاري.

وفي الحفل، أكدت رئيسة لجنة التحكيم إيرينا بوكوفا على أهمية تجاوب العمارة مع السياق الثقافي ورفع مستوى المجتمعات، والمساهمة في المستقبل المستدام، بينما أكد الأمين العام "جيروم غوادين " على أن الجمال هو قيمة تربط المجتمعات وتقود التنمية التي تتمحور حول الإنسان.

ويرجع سبب التقييم العالي الذي حظي به التصميم الداخلي لمتحف أوديوم هذه المرة، إلى أن الطريقة التي يتشابك بها الصوت والضوء والمواد والمساحة لخلق "ثقافة الحواس" تتوافق تماما مع فلسفة جوائز فرساي المعمارية.

الجدير بالذكر أن معرض أوديوم افتتح عام 2024 ليصبح متحف الصوت الوحيد في كوريا الذي يبحث ويعرض "التراث الثقافي الصوتي".

ويتتبع المتحفُ تاريخَ الصوتِ لمدة 150 عاما منذ اختراع الفونوغراف في القرن التاسع عشر، ويجمع ويحفظ ويعرض المواد ذات الصلة.