حافلة كريسماس الخاصة تنقل الركاب في مدينة بوسان

هناك حافلة خاصة تحمل الرقم 187 وتنقل الركاب في منطقة كي جانغ بمدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وتبدو الحافلة عادية من الخارج، لكن بمجرد فتح أبوابها يُطلق الركاب صيحات الإعجاب. حيث تستقبلهم زينة عيد الميلاد الملونة، وأغاني الكريسماس وسائق يرتدي زي سانتا كلوز.

هذا هو مشهد "حافلة سانتا في منطقة كي جانغ" التي أصبحت معلما شتويا لسكان بوسان على مدار السنوات التسع الماضية.

وقال سائق الحافلة "جو هيونغ مين" الذي تولى قيادة الحافلة هذا العام أيضا إن هناك العديد من الركاب الذين لا ينسون الحضور كل عام، موضحا أنه قام بالتحضير هذا العام أيضا للوفاء بتوقعاتهم.

وأضاف أنه أنفق راتب شهر كامل من ماله الخاص، لكن عندما يرى الأطفال يبتسمون يشعر بالفخر والسعادة، وأنه في تلك اللحظة مثل سانتا حقيقي.

وتتميز حافلة سانتا هذا العام بأنها أكثر خصوصية من السنوات السابقة، لأنها تعمل الآن بالكهرباء والهيدروجين بدلا من الحافلة القديمة التقليدية. وقد أضفت لمسات السيد جو على السيارة راحة أكثر، وأجواء دافئة.

ويعكس المظهر الخارجي المبهر جهده وعرقه بالكامل. فالسيد جو يقوم بنفسه بكل مراحل العمل، من التصميم إلى شراء المواد وتركيب الزينة.

وقال إن الإمر استغرق 67 ساعة عمل على مدى أسبوع، حيث عمل أكثر من 9 ساعات يوميا باستثناء ساعات العمل الرسمية، واضطر للسهر لثلاث أو أربع ليال.

وأوضح أنه لا يمكنه العمل لأكثر من 60 ساعة ما لم تكن قوته البدنية جيدة. لذلك، كان يستعد عادة بالجري يوميا لمسافة 10 كيلومترات، وأحيانا تصل إلى 20 كيلومترا.

وكان العبء المالي ليس سهلا أيضا. على الرغم من زيادة دعم شركته، إلا أنه لا يزال يغطي جزءا كبيرا من التكاليف من ماله الخاص. وعندما تُضاف تكلفة الزينة والهدايا، فإن راتب شهر كامل يذهب بالكامل في هذا المشروع.

ويقوم السيد جو بتوزيع قبعات سانتا والأساور وغيرها من الهدايا التي أعدها بنفسه مجانا على الركاب الأطفال. وقد ارتفع عدد الهدايا من بضع مئات في البداية إلى آلاف الهدايا الآن.

وقال مازحا إن زوجته قد تطرده من المنزل بسبب هذا، لكنه أضاف بخجل أنه لا يمكنه أن يترك الزبائن يعودون بأيد فارغة. وأوضح أن فلسفته في الحياة تغيرت بعد أن تجاوز عمره الخمسين عاما مؤكدا على أن متعة العطاء أكبر بكثير من متعة الامتلاك.

ومن المتوقع أن تستمر حافلة سانتا رقم 187 في بوسان حتى الثامن والعشرين من هذا الشهر.

وقال السائق جو إنه لا يؤمن بسانتا لكنه غير الضروري أن يأتي سانتا عبر المدخنة فقط وأي شخص يمارس العطاء هو سانتا.