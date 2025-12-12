فضائح المشاهير تهزّ عالم الترفيه نهاية العام

ⓒ SARAM Entertainment, YONHAP News

في نهاية العام.

في الآونة الأخيرة، اهتز عالم الترفيه في نهاية العام بسبب سلسلة من "فضح الحياة الخاصة" التي طالت فنانين بارزين مثل جو جين وونغ، وباك نا ريه، وجو سيه هو.

فقد صدم هذا الأمر الجماهير بشكل كبير، خاصة وأن هؤلاء النجوم كانوا يتمتعون بشعبية واسعة وحب الجمهور بفضل شخصياتهم المميزة وصورهم الإيجابية.

ومع تزايد الجدل، أعلنت القنوات حالة طوارئ بعد انسحابهم المتتالي من الدراما والبرامج الترفيهية التي كانوا يشاركون فيها.

باك نا ريه تغادر "أعيش وحدي" في نهاية المطاف... "كل هذا خطأي"

كسرت باك نا ريه صمتها في النهاية. جاء ذلك بعد أن توسعت اتهامات "التعسف" الموجهة إليها، والتي بدأت بفضح من مديريها السابقين، لتشمل تهما بـ"الممارسات الطبية غير القانونية".

وبادرت باك نا ريه بالاعتذار وقالت: "أعتقد أن كل شيء هو خطئي، وأنا نادمة بشدة". كما أعلنت توقفها عن الظهور في البرامج التلفزيونية التي كانت تشارك فيها، حيث تظهر باك نا ريه حاليا في برامج ترفيهية شهيرة مثل "أعيش وحدي على " MBC و"السبت المدهش" على tvN.

وصرحت باك نا ريه بأنها "كممثلة كوميدية مهمتها إضحاك الناس، لا يمكنني الاستمرار في إلحاق الضرر بالبرامج والزملاء"، وكشفت أنها ستوقف جميع الأنشطة التلفزيونية حتى يتم حل جميع الأمور "بشكل كامل". وأكد فريق إنتاج برنامج "أعيش وحدي" انسحاب باك نا ريه رسميا، ونشر بيانا فوريا قال فيه: "نحن لا نستهين بهذه المسألة على الإطلاق".

وتكمن المشكلة في المستقبل، فعلى الرغم من أن باك نا ريه ذكرت أنها سوّت سوء التفاهم مع مديريها، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن تهم الاعتداء الجسدي والممارسات الطبية غير القانونية. كما شرعت باك نا ريه أيضا في إجراءات قانونية ضد المديرين المذكورين. ويبدو أن تحقيق ما أسمته باك نا ريه بـ"حل جميع الأمور بشكل كامل" سيستغرق بعض الوقت.





جو جين وونغ يعلن اعتزاله بسبب حادث عندما كان طالبا

أعلن الممثل جو جين وونغ اعتزاله. جاء هذا بعد فضح لجريمة ارتكبها عندما كان طالبا في المدرسة الثانوية، وقد اعترف جو جين وونغ جزئيا ببعض الحقائق، وقال: "سأتقبل جميع الانتقادات بتواضع وسأوقف جميع الأنشطة، وأضع نقطة نهاية لمسيرتي التمثيلية"، مقدما اعتذاره وتحمله المسؤولية والواجب تجاه أخطائه الماضية.

ومع ذلك، لم يهدأ الجدل بسهولة، حيث امتد إلى الساحة السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خلاف حول مصير أعمال جو جين وونغ التي كان من المقرر عرضها العام القادم. وتُعد الدراما "Signal 2" مشروعا للاحتفال بالذكرى العشرين لـ tvN، وقد كانت توقعات الجماهير عالية بشأن هذا الجزء الثاني منذ انتهاء الموسم الأول. وبما أن جو جين وونغ يلعب دورا رئيسيا إلى جانب الممثلين كيم هيه سو وإي جيه هون في هذه الدراما، فمن الصعب عرضها بعد حذف مشاهده. كما أن إعادة التصوير ليست سهلة نظرا لأن مرحلة ما بعد الإنتاج قد وصلت إلى أجزائها النهائية بالفعل.

وفي الوقت الحالي، أصدرت شركة الإنتاج Studio Dragon وقناة البث tvN بيانا مفاده أنهما تناقشان حاليا عدة احتمالات.





'شبهة التورط مع عصابة' جو سيه هو... ينسحب في النهاية من البرامج الترفيهية

"شبهة العلاقة مع أفراد عصابة إجرامية". في نهاية العام، انضم الممثل الكوميدي جو سيه هو إلى باك نا ريه وجو جين وونغ في الجدل حول حياته الخاصة.

ادعى شخص يُدعى "أ" أنه يمتلك صورا تثبت صداقة جو سيه هو بأفراد من عصابة، وأنه تلقى منهم هدايا باهظة وقام بالترويج لهم، لكن شركة A2Z Entertainment نفت على الفور هذه المزاعم، قائلة: "التورط مع العصابة هو مجرد تخمين من المدعي وليس حقيقة".

بعد ذلك، توعّد "أ" بالمزيد من الفضائح، وبدأت نظرة الجمهور تتحول إلى البرود والشك. وقد تزايدت المطالبات بانسحابه من برنامجي "You Quiz on the Block" tvN و "2 Days & 1 Night" KBS اللذين كان يشارك فيهما.

وفي النهاية، قرر جو سيه هو الانسحاب من كلا البرنامجين في 9 ديسمبر، وصرحت الشركة بأن "جو سيه هو يشعر بمسؤولية عميقة تجاه سوء التفاهم والشائعات المثارة حوله"، وتعهدت "بالعودة بعد إزالة جميع الشكوك المثارة حاليا بشكل كامل".

كما أعلنت الشركة: "سنتخذ إجراءات قانونية أكثر سرعة وقوة لتوضيح سوء الفهم واستعادة الصورة التي تشوهت".