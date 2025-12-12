فرقة NMIXX تُعلن عن أول جولة عالمية لها تشمل 11 مدينة

ⓒ JYP Entertainment

تنطلق فرقة NMIXX في أول جولة عالمية لها على الإطلاق. وأعلنت الفرقة يوم 9 ديسمبر عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن المدن ومواعيد جولتها العالمية الأولى بعنوان"Episode 1: Zero Frontier".

وسوف تزور فرقة NMIXX 11 مدينة في أوربا وأمريكا الشمالية، بدءا من مدريد عاصمة إسبانيا يوم 17 مارس، وتليها أمستردام في هولندا 20، وباريس في فرنسا 22، وفرانكفورت في ألمانيا 24، ولندن في المملكة المتحدة 26، وتورنتو في كندا 29، وبروكلين في الولايات المتحدة 31، ثم ناشونال هاربور يوم 2 أبريل، وإيرفينغ يوم 4، وأوكلاند يوم 7، ولوس أنجلوس يوم 9. بالإضافة إلى ذلك، تم التلميح إلى الإعلان عن مدن إضافية بعبارة "والمزيد". وكانت فرقة NMIXX قد افتتحت جولتها العالمية الأولى في قاعة إنسباير أرينا في إنتشون على مدار يومين، 29 و30 من الشهر الماضي. وحققت حفلتها المنفردة الأولى بيع جميع التذاكر بالكامل لجميع العروض.

كما حققت الفرقة أفضل أداء لها بألبومها الأول الكامل "Blue Valentine" الذي صدر في أكتوبر الماضي. وأيضا حققت أغنيتها الرئيسية التي تحمل نفس الاسم المركز الأول في قائمة Melon Top 100 والمخططات اليومية والأسبوعية على مواقع الموسيقى الكورية الرئيسية، وتم اختيار الأغنية الثانية في الألبوم "SPINNIN ON IT" ضمن "أفضل 50 أغنية لعام 2025" من قبل مجلة الموسيقى البريطانية NME.