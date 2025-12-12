فرقة DAY6 تُطلق أغنية موسمية لأول مرة قبل الكريسماس

ⓒ JYP Entertainment

ستقدم فرقة الباند DAY6 أول أغنية موسمية لها على الإطلاق قبل عيد الميلاد الكريسماس.

وأعلنت شركة JYP للترفيه في الخامس من الشهر الجاري عبر القناة الرسمية لفرقة DAY6 على وسائل التواصل الاجتماعي عن إصدار أول أغنية موسمية للفرقة على الإطلاق بعنوان"Lovin’ the Christmas".

وقد واصلت فرقة DAY6 أنشطتها النشطة احتفالا بالذكرى العاشرة لترسيمها هذا العام. فبعد إصدار الأغنية الرقمية المنفردة "Maybe Tomorrow" في شهر مايو، دخلت الفرقة قبة KSPO وحطمت الرقم القياسي لأكبر عدد من الجمهور في كل مرة، واختتمت جولتها العالمية "FOREVER YOUNG" بنهاية مبهرة.

وفي شهر أغسطس الماضي، أصبحت DAY6 أول فرقة كي بوب تدخل مجمع غويانغ الرياضي الشامل في غويانغ، بمقاطعة كيونغ كي، وافتتحت جولتها الاحتفالية بالذكرى العاشرة "The DECADE" وفي شهر سبتمبر، أصدرت الألبوم الكامل ""The DECADE. وستعقد الفرقة "DAY6 Special Concert 'The Present' 2025" في قبة KSPO بحديقة أولمبيك في حي سونغ با في سيول، في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر.

من ناحية أخرى، يمكن الاستماع إلى الأغنية الرقمية المنفردة الجديدة لفرقة DAY6 " Lovin’ the Christmas "، عبر مختلف مواقع الموسيقى اعتبارا من الساعة 6 مساء يوم 15 ديسمبر.