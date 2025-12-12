جمال ريّان: عملي في الكي بي إس كان بداية انطلاقي نحو العالمية





يواصل القسم العربي الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين هذا العام، ويستضيف بهذه المناسبة مذيعه السابق الأستاذ/ جمال ريان، الذي يعمل حاليا في قناة الجزيرة القطرية، ويقول في اتصال هاتفي بين سيول والدوحة إن كوريا بالنسبة له كانت محطة مهمة جدا في حياته المهنية والعائلية، حيث بدأ العمل في القسم العربي بالكي بي إس في عام 1979، وقضى فيه خمس سنوات. ويستذكر الأستاذ/ جمال ريان فترة عمله وحياته في كوريا في ذلك الوقت، وقد أدى به عمله كمذيع في القسم العربي إلى أن يصبح من هواة الاستماع إلى البث على الموجات القصيرة، ثم أصبح عضوا نشطا في الجمعيات الدولية لهواة الراديو، كما يحكي عن قصة زواجه بامرأة كورية، والمصاعب التي واجهها في ذلك السياق، وكيف تغلبا معا على تلك المصاعب، بما في ذلك اللغة والثقافة والطعام وغيرها.

ويتحدث أيضا عن مسيرته المهنية الممتدة لواحد وخمسين عاما، شملت العمل في الإذاعة والتلفزيون في الأردن، والقسم العربي بالكي بي إس، وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ثم قناة الجزيرة القطرية التي كان أول مذيع يظهر على شاشتها في عام 1996. ويوجه الأستاذ/ جمال ريان نصائح للإعلاميين الشباب الطموحين، كما يوجه التحية إلى مستمعي القسم العربي والعاملين فيه، ويقول إن عمله في الكي بي إس كان بداية انطلاقه نحو العالمية، ويصف القسم العربي بأنه "جسرٌ ثقافي يربط كوريا بالعالم"، وكان إنشاؤه خطوة ذكية من جانب الحكومة الكورية للتعريف بكوريا وحضارتها وثقافتها وتطورها.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



