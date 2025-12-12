معرض الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وقطر في كيونغ كي

ⓒ Ministry of Foreign Affairs

من المتوقع أن يقام المعرض التذكاري الخاص لمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ودولة قطر من 16 إلى 21 في الشهر الجاري في مركز الفنون للأطفال التابع لمؤسسة كويانغ الثقافية بمقاطعة كيونغ كي.

ويمكن في هذا المعرض الاستمتاع بأعمال "كيم صون دو" الأستاذ الفخري في قسم الرسم الكوري بجامعة جونغ آنغ والفنانة التشكيلية " ريو يونغ شين" .

يشار إلى أن الأستاذ كيم اكتسب شهرة واسعة بعد أن لعب دور البديل للفنان جانغ سُنغ اوب الذي لعب دورها الممثل "تشيه مين شيك" في الفيلم الكوري المشهور "تشيه هوا سون" للمخرج إيم كوون تيك.

أما الفنانة ريو التي درست في أكاديمية ريبين في سانت بطرسبرغ وأكاديمية غران شوميير في فرنسا، فقد أقامت 38 معرضا فرديا في الخارج في مدن مثل نيويورك وسيدني وطوكيو.

وقد شارك الفنانان سابقا في معرض يحمل الاسم نفسه، والذي أقيم في متحف قطر الوطني بالدوحة في قطر في الفترة من 18 إلى 30 في مايو الماضي. أقيم معرض قطر بالاشتراك بين الجمعية الكورية في قطر والسفارة الكورية لدى قطر ومؤسسة كتارا للحي الثقافي الوطني. وعُرض فيه أعمال لخمسة فنانين كوريين.

ونُظم كل من المعرضيْن الكوري والقطري بواسطة مؤسسة آرت بُل تشونغ دام. وبالمناسبة قال رئيس المؤسسة "بارك يونغ شيك" إن المعرض التذكاري لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي أقيم في قطر في مايو الماضي، أثبت بوضوح عولمة الفن الكوري.

وأضاف أن المعرض في كوريا يستهدف تقديم الإنجازات التي حققها الفن الكوري في الشرق الأوسط.