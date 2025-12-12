قالت جامعة كوانغ وون الكورية مؤخرا إنها شاركت في فعالية التبادل العالمي لرواد الأعمال بعنوان" مؤسسوا التكنولوجيا في كوريا" التي نُظمت في السعودية في منتصف الشهر الماضي مما أتاح منصة للتبادل النشط في مجالي التكنولوجيا والأعمال بين 20 فريقا من الشركات الناشئة المبتكرة من السعودية و10 فرق من الشركات الناشئة التابعة للجامعة الكورية.

يشار إلى أن هذه الفعالية جاءت كجزء من برنامج مركز ريادة الأعمال الرقمية "كود" الذي تروج له وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بحيث استهدفت توسيع فرص التعاون العملي بين الشركات الناشئة الكورية والسعودية، وتبادل نقاط القوة بين الشركات المبتكرة في البلدين، واستكشاف إمكانيات التوسع التجاري العالمي.

وركزت جلسات العروض التقديمية على التبادل العملي بين شركات البلدين الناشئة حيث بحث الجانبان نماذج الأعمال التي يمكن أن تكون مكملة لبعضها البعض بحيث قدمت فرق الشركات الناشئة العشرة التابعة لجامعة كوانغ وون تقنياتها ونماذج أعمالها في المجالات التي تتفوق فيها الجامعة، مثل الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والتصنيع الذكي، إلى جانب اقتراح اتجاهات للتعاون مع الشركات السعودية.

ومن جانبها، شاركت فرق الشركات الناشئة السعودية العشرين احتياجات السوق المحلية من التكنولوجيا واستراتيجيات التوسع وناقشت إمكانيات المشاريع المشتركة المحددة وتجارب إثبات المفهوم مع الشركات الناشئة التابعة للجامعة الكورية.

وبعد ذلك، شهدت جلسة التواصل المكثف التي استمرت لمدة ساعة تبادلا نشطا. واصلت الشركات الناشئة من كلا البلدين محادثات عملية في الموقع، شملت مقترحات فورية لتجارب إثبات المفهوم ومناقشات حول تطوير الخدمات المشتركة واستراتيجيات لغزو السوق في الشرق الأوسط.

أعربت الشركات السعودية عن تقديرها الكبير للقدرات التكنولوجية والقوة التنفيذية للشركات الناشئة التابعة لجامعة كوانغ وون واقترحت عقد اجتماعات متابعة، بل وأعربت بعض الشركات عن نيتها في النظر في الاستثمار والشراكة في الموقع.

أكد رئيس الجامعة الكورية يون دو يونغ" على أن الابتكار الأكبر يصبح ممكنا عندما تتصل التكنولوجيا وريادة الأعمال عبر الحدود، مضيفا أن جامعته ستقدم دعما فعالا للشركات الناشئة في البلدين لمواصلة علاقات التعاون طويلة الأمد.