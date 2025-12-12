محاولة نقل تقنية المزارع الذكية الكورية إلى الكويت

زار وفد من مجموعة الزلزلة للخدمات والمقاولات الزراعية، وهي أكبر شركة متخصصة في البستنة والمناظر الطبيعية في الكويت، مزارع ذكية متقدمة في مدينة كوانغ جو بمقاطعة جنوب جولا الكورية على مدى يومين، من 2 إلى 3 ديسمبر.

يقال إن زيارة الوفد الكويتي استهدفت التعرف على إمكانية الإنتاج المستقر للشتلات حتى في ظل الظروف المناخية القاسية بحيث توجه إلى جمعية "سايماول" في منطقة بوك كو بالمدينة.

واطلع على حالة تشغيل نظام حضانة الشتلات الذكي الذي تروج له المنطقة وأمثلة على تطبيق التكنولوجيا. كما قام بزيارة معهد جون نام للتكنولوجيا الزراعية في مدينة ناجو، وتفقدوا مرافق الأبحاث الزراعية المتقدمة للتأكد من إمكانية تطبيق التكنولوجيا المُحسّنة لمناخ الكويت.

كانت شركة المجتمع المحدودة في مدينة كوانغ جو قد وقعت عقدا بقيمة 350 ألف دولار لتوريد مزرعة ذكية مع مجموعة الزلزلة الكويتية. وبموجب هذا العقد، ستقوم الشركة بتوريد معدات المزارع الذكية للشتلات والشتلات نفسها إلى الكويت.

يشار إلى أن مزرعة الشتلات الذكية الذكية تعتمد على طريقة زراعة الأشجار والشجيرات باستخدام الماء النقي بدلا من التربة، وهي تقنية تسمح بالتحكم الآلي في الرطوبة والأكسجين ودرجات الحرارة والرطوبة داخل حاوية مغلقة، مما يتيح تربية الشتلات بشكل مستقر حتى في ظل الظروف المناخية الصحراوية القاسية.

يُعرف النظام بكفاءته العالية في الإنتاج بحيث يمكن لوحدة واحدة تبلغ مساجتها بيونغ حوالي 56 مترا مربعا إنتاج حوالي 150 ألف شتلة، مما يتيح إمكانية التوريد بكميات كبيرة.

ومن المتوقع أن يتوسع نطاق الأعمال في المستقبل ليشمل مشاريع تنسيق الحدائق والتطوير الحضري ومشاريع التخضير البيئي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك بمجرد بناء مرافق المزارع الذكية القادرة على الإنتاج بكميات كبيرة في الكويت.