نشر معهد دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية مؤخرا المجلد السادس من السلسلة البحثية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بعنوان: "جُملٌ وُلِدت في أرض غريبة".

ومنذ تأسيسه في عام 1976، أجرى المعهد أبحاثا شاملة تتناول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقة الشرق الأوسط، مما ساهم في تعزيز التبادل والتعاون بين كوريا والشرق الأوسط.

يعد الكتاب الجديد أحد مجلدات سلسلة مشروع "الربيع العربي والشتات: الصراع والوئام والتعايش"، وهو أول محاولة لمعالجة سرديات الشتات في الأدب الشرق أوسطي المعاصر.

وتهدف هذه السلسلة بشكل عام إلى تسليط الضوء على نقاط تقاطع التاريخ والثقافة والمجتمع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الآداب العربية والفارسية والتركية، وتحديدا لتغطية واقع الهجرة المتغير والاستجابات الأدبية لها في مرحلة ما بعد "الربيع العربي".

وعلى وجه الخصوص، يقدم هذا الكتاب الذي يجمع بين الأدب العربي والأدب الفارسي والأدب التركي تحليلا مقارنا لسرديات الهجرة في هذه الدوائر الأدبية الثلاث، التي كانت تُناقش بشكل منفرد سابقا، ويرسم خريطة شاملة لأدب الشتات في الشرق الأوسط متجاوزا الحدود الإقليمية.

لقد دفعت الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط كثيرا من السكان خارج أوطانهم. ويحمل الأدب الذي وُلِدَ في خضم هذه العملية أصوات أولئك الذين يبحثون عن طريقهم بين الأرض التي غادروها والأرض التي استقروا فيها>

ويسلط هذا الكتاب الضوء بشكل متعدد الأبعاد على الحياة والرحلة الأدبية للمهاجرين من خلال أعمال كُتبت في مناطق مختلفة تشمل سوريا ولبنان ومصر وليبيا وفلسطين والكويت وإيران وهولندا وتركيا.

وإن هذا التناول لا يقتصر على مجرد تقدير الأعمال الأدبية، بل يدفع القراء إلى إعادة التفكير في معنى الشتات والمجتمع متعدد الثقافات، وهي مواضيع أصبحت محاور مهمة على مستوى العالم اليوم.

ويمكن لقراء الكتاب فهم العملية التي يستمد بها كتّاب الشتات هوية جديدة وطاقة إبداعية حتى في خضم آلام فقدان الوطن والهجرة.

وتُعد هذه السلسلة البحثية أول محاولة محلية في كوريا لتناول سرديات الشتات في الأدب الشرق أوسطي المعاصر، وقد شارك فيها إجمالي 11 باحثا.

أعرب هؤلاء المشاركون عن أملهم في أن تصبح قوة الأدب التي تتجاوز الحدود الجغرافية والتوترات أو الانقسامات، مصدرا للتفاهم المتبادل والتضامن، وليس للانقسام والصراع.