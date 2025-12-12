ⓒ YONHAP News

في ظل أنباء عن غياب لاي، العضو الصيني في فرقة الكيبوب إكسو، عن لقاء المعجبين الذي أُقيم في الرابع عشر من الشهر، تبيّن أنه كان قد غادر كوريا متوجها إلى الصين فجرا في اليوم نفسه. وعلى الرغم من أن شركة أعماله أوضحت أن السبب يعود إلى "ظروف شخصية"، إلا أن هناك تحليلات حذرة من قبل العاملين في الصناعة تشير إلى أن الصين، التي أصدرت مؤخرا قرار "تقييد الموجة الكورية" ومؤخرا "تقييد الموجة اليابانية"، قد تكون قد وضعت قيودا على أنشطة نجومها المحليين في الخارج.

وفي ذلك اليوم، أعلنت شركة SM للترفيه عبر منصة التواصل الاجتماعي "ويفرس" المخصصة للمعجبين: "نظرا لظروف قاهرة، اضطر لاي للأسف إلى عدم المشاركة في لقاء المعجبين، ونرجو تفهمكم لإبلاغكم بتغيير الأعضاء المشاركين بشكل مفاجئ".

كان لاي مقررا له المشاركة في لقاء المعجبين لفرقة إكسو تحت عنوان 'إكسوفيرس'، الذي أُقيم في إنسباير أرينا في إنتشون يوم 14 ديسمبر، لكنه أعلن فجأة عن عدم حضوره. ونظرا لأنه كان قد وصل إلى كوريا وشارك في البروفات حتى يوم 13 ديسمبر، فقد شعر المعجبون الذين تلقوا الخبر في يوم الحدث نفسه بإحباط شديد. وبسبب غياب لاي، شارك في لقاء المعجبين الأعضاء الخمسة: سوهو، تشان يول، دي. أو، كاي، وسيهون.

ردا على سؤال حول السبب الدقيق لغياب لاي، تمسكت شركة SM بموقفها السابق قائلة: "لم نتلق أي معلومات بخلاف أنه يمر بظروف شخصية".

يُعد لقاء المعجبين هذا بمثابة استئناف لأنشطة فرقة إكسو الجماعية بعد حوالي عامين من توقفها في عام 2023. وبعد دخول الأعضاء في فترات تجنيد متتالية ابتداء من عام 2019، أكمل جميع الأعضاء خدمتهم العسكرية في سبتمبر الماضي، وتستعد الفرقة لإصدار ألبومها الرسمي القادم في الربع الأول من العام القادم.