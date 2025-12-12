ستراي كيدز ضمن قائمة بيلبورد لأفضل 10 جولات عالمية لعام 2025

ⓒ JYP Entertainment

صُنفت فرقة الكيبوب ستراي كيدز ضمن قائمة أفضل 10 فنانين حققوا نتائج متميزة في سوق الحفلات الموسيقية العالمية لعام 2025 بفضل جولتهم العالمية التي أُقيمت هذا العام.

وفقا للتقارير السنوية الصادرة عن مجلة بيلبورد الأمريكية بتاريخ 9 ديسمبر، احتلت فرقة ستراي كيدز المركز العاشر في قائمة 'TOP TOURS 2025' التي تجمع البيانات من 1 أكتوبر 2024 حتى 30 سبتمبر 2025، عن جولتهم العالمية'Stray Kids World Tour < dominATE >' ويُعد هذا أعلى ترتيب لفنان كيبوب في هذه القائمة لهذا العام.

وبناء على 31 حفلة أقيمت في هونغ كونغ وخمس مدن في أمريكا اللاتينية وعشر مدن في أمريكا الشمالية وست مدن في أوربا، حققت الفرقة مبيعات تذاكر تقدر بحوالي 1.3 مليون تذكرة. وتضمنت القائمة إلى جانب ستراي كيدز فنانين عالميين بارزين مثل كولدبلاي وبيونسي، وكندريك لامار وسيزا، وذا ويكند وشاكيرا.

وحققت ستراي كيدز من خلال هذه الجولة التي وصفت بأنها "الأكبر في تاريخ الفرقة"، أرقاما قياسية هي الأولى والأعلى لفنان كيبوب في مناسبات عدة. من بين الـ31 حفلة التي شملتها قائمة بيلبورد'Top Tours 2025'، أُقيمت 29 حفلة في 21 منطقة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوربا في ملاعب ضخمة ممثلة لهذه المناطق، ودخلت الفرقة 11 ملعبا منها للمرة الأولى كفنان كيبوب. وعلى وجه الخصوص، سجلت الفرقة رقما قياسيا جديدا في ملعب ستاد دو فرانس في باريس لأكبر حشد جماهيري وأضخم إنتاج فني في تاريخ حفلات الكيبوب.

وقالت مجلة رولينغ ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى: "حطمت فرقة الكيبوب العملاقة 'ستراي كيدز' أرقاما قياسية جديدة هذا العام. واختيرت جولة '< dominATE >' كثاني أنجح جولة عالمية لعام 2025، بعد بيونسي مباشرة".