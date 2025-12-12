ⓒ JYP Entertainment

اختيرت أغنية الترسيم المنفردة لعضوة فرقة ITZY، ييجي، ضمن قائمة "أفضل أغاني الكيبوب لعام 2025" التي اختارتها مجلة NME البريطانية.

ففي العاشر من الشهر، أعلنت مجلة الموسيقى البريطانية NME عن قائمة "أفضل 25 أغنية كيبوب لعام 2025"، وحظيت أغنية ييجي المنفردة "Air" بمركز متقدم، مما يثبت حضورها العالمي. أشادت مجلة NME بالأغنية قائلة: "كان ترسيم ييجي المنفرد أحد أكثر المفاجآت إرضاء في عام 2025. تقود ييجي الأغنية وهي تستمتع بالتوتر الخانق فوق الإيقاع، وتنقل أجواء الأغنية بمشاعر تزداد قوة مع اقتراب الذروة. صوت الغيتار الكهربائي القوي الذي يقتحم الأغنية هو ما يضيء 'Air'".

في وقت سابق، تم اختيار أغنية ييجي المنفردة "Air" ضمن قائمة "أفضل 25 أغنية كيبوب للنصف الأول من عام 2025" التي أعلنتها مجلة بيلبورد الأمريكية، مما يعكس الاعتراف بنشاطها كـ"أفضل مؤدية للجيل الرابع". أغنية "Air"، التي شاركت ييجي في كتابة كلماتها، هي من نوع سينث بوب وتتميز بتكرار إيقاعي جذاب، وقد أثبتت ييجي إمكانياتها كفنانة منفردة من خلال إكمال أداء مذهل يخطف الأنفاس.

ومؤخرا، أكملت فرقة ITZY بنجاح ترويجات ألبومها الجديد "TUNNEL VISION" والأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه والتي تتميز بأدائها القوي، مما عزز لقبها "ملكات الأداء في الكيبوب". واستمرارا لهذا الزخم، ستُطلق الفرقة جولتها العالمية الجديدة 'ITZY 3RD WORLD TOUR < TUNNEL VISION>' في فبراير 2026. وستبدأ الجولة بحفلاتها الافتتاحية في قاعة جام شيل الداخلية للألعاب الرياضية في سيول، على مدار ثلاثة أيام، من 13 إلى 15 فبراير من العام القادم.