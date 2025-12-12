الذكاء الاصطناعي كالكلمة الأكثر ظهورا في عناوين الكتب هذا العام

ⓒ YONHAP News





اتضح أن الذكاء الاصطناعي هو الكلمة المفتاحية الأكثر ظهورا في عناوين الكتب التي نُشرت في كوريا هذا العام.

فوفقا لما ذكرته مكتبة "كيوبو" مؤخرا، تم تضمين هذه الكلمة في عناوين 224 من الكتب التي صدرت في الفترة من 1 يناير إلى 28 نوفمبر من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت كلمات أخرى بكثرة في العناوين، منها "الدروس" بـ 190 مرة، و"علم" بـ176 مرة، و"رياضيات" بـ174 مرة، و"طريق" بـ158 مرة، و"عقل" أو "قلب" بـ155 مرة.

في الواقع، نُشر هذا العام العديد من الكتب الجديدة التي تحمل كلمة الذكاء الاصطناعي في عناوينها، من الكتب العملية التي تقدم إرشادات حول استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى الكتب التي تتنبأ باتجاهات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والكتب الإنسانية التي تناولت الجانب الآخر من الذكاء الاصطناعي.

وحتى الكتب التي لم يدخل في عنوانها هذه الكلمة لكنها تناولت هذا الموضوع زادت بشكل ملحوظ. ووفقا لبيانات اتجاهات مبيعات الكتب التي أعلنتها مكتبة كيوبو في وقت سابق من هذا الشهر، بلغ عدد كتب الذكاء الاصطناعي التي نُشرت هذا العام 2040 عنوانا، وهو ما يقرب من الضعف مقارنة بـ1057 عنوانا في العام الماضي.

كما ارتفعت المبيعات بنسبة 69% مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في المستقبل، مما يشير إلى زيادة أخرى في كتب الذكاء الاصطناعي.