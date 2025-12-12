الأسواق التقليدية من أهم الوجهات السياحية في كوريا

ⓒ YONHAP News





تعد الأسواق الكورية التقليدية من أهم الوجهات السياحية بين الزوار الأجانب.

فوفقا لنتائج استطلاع حديث، ارتقت الأسواق التقليدية لتكون ثالث أهم مكان للتسوق في كوريا يجب على السياح الأجانب زيارته بعد أن اختارها 25% من السياح الأجانب المشاركين في الاستطلاع.

واحتلت المتاجر الكبرى ومراكز التسوق الضخمة المركز الأول المشترك في هذا المجال بـ39%، مما يشير إلى أن الأسواق التقليدية لم تعد مجرد مناطق تجارية عادية، بل برزت كـ"وجهة سفر أساسية" يمكن فيها اختبار الأجواء المحلية بشكل مباشر.

ويقول معهد كوريا للثقافة والسياح إن هناك تزايدا في الطلب على "السياحة المعيشية واليومية" نتيجة لارتفاع اهتمام السياح الأجانب بالثقافة الكورية. ويُوضح المعهد أن الحيوية المميزة للسوق وتنوع أطعمة الشارع وتجربة التواصل مع الباعة، كلها عوامل جذابة تشعر السياح الأجانب بـ"كوريا الحقيقية".

وفي تحليل لبيانات حديثة أجرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة مؤخرا، احتل تذوق الطعام المركز الأول بـ80%، وتلاه التسوق بـ79% في مجال أكثر الأنشطة المفضلة للسياح الأجانب في أثناء السفر في كوريا.

وبما أن الأسواق التقليدية تقدم فرص الاستمتاع بكلا النشاطين في مكان واحد، فقد برزت كـ"مكان للاستمتاع بالمحتوى الكوري"، مما أطال مدة إقامة السياح فيها أيضا، حيث أصبحت مطاعم الوجبات الخفيفة ومطاعم الفطائر الكورية المنتشرة في مختلف أنحاء الأسواق وجهات رئيسية لأولئك الذين يسعون لتذوق الأكل الكوري.

كما تعتبر متاجر أخرى مثل محلات "بسكويت اللوز" الشهيرة كهدايا للسفر، والمتاجر الصغيرة التي تقدم وجبات جاهزة متنوعة، والمتاجر التي تبيع المكملات الغذائية ومنتجات التجميل بتكلفة منخفضة من الأماكن المفضلة، كوجهة للتسوق الأخير قبل عودة السياح الأجانب إلى بلادهم.