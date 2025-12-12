ممارسة رياضة الجري في مضامير مغطاة بغطاءات بلاستيكيية

ⓒ YONHAP News





تحظى رياضة الجري بشعبية كبيرة بين الكوريين كبارا وصغارا ورجالا ونساءً، حيث يمكن أن نرى مجموعات من العدّائين في مختلف الحدائق العامة في المساء بما في ذلك حديقة يوئيدو القريبة من مقر إذاعة الكي بي إس.

ويعتقد العداؤون أن رياضة الجري رياضة تجعلنا نحصد ما زرعناه، وبالتالي تتوجب ممارستها حتى في الشتاء القارص من أجل تحقيق النتائج المرجوة. ولهذا السبب، نرى هذه الأيام تركيب عدد من البيوت البلاستيكية.

ففي التاسع من الشهر الجاري، كان هناك غطاء بلاستيكي يقاوم الرياح الباردة فوق مضمار ألعاب القوى في ملعب باجو بمقاطعة كيونغ كي. وقد ظل العمل جاريا لتغطية مضمار الـ400 متر بالكامل باستخدام المواد المستخدمة في إقامة البيوت البلاستيكية في المزارع.

وقال مسؤول في بلدية باجو إنهم تلقى العديد من الشكاوى من أعضاء نوادي الجري الذين يطالبون بإزالة الثلوج المتراكمة على الملعب أو توفير مكان للجري في الداخل، الأمر الذي دفعهم لإنشاء مضمار مغطى بغطاء بلاستيكي مقاوم للبرد خلال فصل الشتاء.

وقد افتتح المضمار بالفعل في العام الماضي وخلال فترة التشغيل التي بلغت 65 يوما العام الماضي، زاره حوالي 30 ألف شخص.

كما تحولت الحديقة الرياضية في منطقة "جونغ وانغ" بمدينة سي هُنغ في مقاطعة كيونغ كي إلى بيت بلاستيكي عملاق. فعندما ندخل مضمار الجري نجد أن الهواء أصبح دافئا ومريحا.

وقد مارَس أكثر من 20 عداء الجري داخل البيت البلاستيكي في كل مساء، وارتدى بعضهم سراويل قصيرة رغم الأجواء الباردة تحت الصفر في الخارج.

وكان قد تم تقديم هذا المفهوم لأول مرة في عام 2018 لاستخدامه في تدريب الرياضيين، ولكن تم فتحه للجمهور مجانا في عام 2022، ليصبح معلما يجذب حوالي 100 شخص في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال إيم دوك سو، وهو أحد سكان الحي، إنه من الصعب الجري في الطقس السيئ، ومن السهل التعرض لحوادث السقوط، لكن البيت البلاستيكي يمكّن السكان من الجري في نفس الظروف بغض النظر عن الموسم، مما يجعله مثاليا لممارسة الجري يوميا.

هكذا يتوالى إنشاء مضامير البيوت البلاستيكية في مختلف أنحاء البلاد. وفي غضون هذا الشهر سيتم إنشاء بيت زجاجي في مجمع اوي جونغ بو بمقاطعة كيونغ كي.

وبفضل مبدأ بسيط يقوم على تدفئة الهواء الداخلي بواسطة الإشعاع الشمسي دون الحاجة إلى معدات منفصلة، يصبح الهواء بالداخل أدفأ بمقدار 10 درجات مئوية مقارنة بالخارج في منتصف النهار.

وعندما يتحسن الطقس، يتم تفكيكه وتخزين الهيكل الفولاذي، بينما يتم استبدال الغطاء البلاستيكي فقط كل عام. وقال أحد أعضاء نوادي الجري إنه كان يعاني من البرودة الشديدة عندما كان يركض في الشتاء.

وأشاد بهذه الفكرة قائلا إنها مبتكرة حقا، مشيرا إلى أنه كان يفكر في الاشتراك في صالة داخلية للألعاب الرياضية لمدة ثلاثة أشهر ولكن الآن لا يرى أن هناك حاجة إلى ذلك.