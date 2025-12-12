ⓒ YONHAP News

قررت جامعة كوريا إنشاء "منحة لي يونغ تشول الدراسية" إحياء لذكرى وفاة السيد لي يونغ تشول، الذي كان يُدير مطعم "يونغ تشول برغر" الشهير في الجامعة لمدة 25 عاما.

وزار رئيس الجامعة كيم دونغ وان قاعة الجنازة المقامة للسيد لي في المستشفى التابع للجامعة بعد ظهر يوم 14 من الشهر الجاري.

وبعد الانتهاء من تقديم واجب العزاء، التقى رئيس الجامعة كيم بالصحفيين وكشف عن قرار إنشاء منحة دراسية تحمل اسم الفقيد.

وقال إن صاحب المطعم قدم الكثير من الحب لطلاب الجامعة على مدى عقود، وظل يتبرع سنويا بمنح دراسية للطلاب، حتى في ظل الظروف التشغيلية الصعبة.

وأشار إلى أن الفقيد بدأ عمله في عام 2000 كبائع متجول على عربة أمام الجامعة حيث كان يبيع برغر بسعر ألف وون، وتمكن من توسيع أعماله لتشمل عشرات الامتيازات في جميع أنحاء البلاد في فترة من الفترات.

ومراعاة للظروف المادية للطلاب، لم يرفع سعر البرغر، حتى لو تحمل خسائر، كما ظل يتبرع بمبلغ 20 مليون وون سنويا لدفع المنح الدراسية.

وفي عام 2015، أُغلِق متجر الفقيد مؤقتا بسبب صعوبات مالية، لكن أُعيد افتتاحه بعد أن جمع حوالي ألفين و500 طالب من الجامعة أكثر من 68 مليون وون عبر التمويل الجماعي.

وقال رئيس الجامعة إنهم سيفكرون فيما يمكن أن تفعله الجامعة، مثل إنشاء منحة دراسية باسم الفقيد، تخليدا لإرثه، مؤكدا أن روح الفقيد النبيلة والدافئة ستبقى خالدة في قلوب مجتمع جامعة كوريا.



