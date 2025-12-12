تشجيع استهلاك القمح في كوريا الشمالية

"جا جانغ ميون" هو طبق صيني على الطريقة الكورية يتكون من معكرونة سميكة مقلية مع الخضار واللحم ومغطاة بصلصة الفاصوليا السوداء الكثيفة. ومن المعتاد في كوريا الجنوبية الاحتفال بالمناسبات العائلية الكبيرة مثل الانتقال إلى منزل جديد أو حفلات التخرج بتناول طبق من هذه المعكرونة السوداء. وعندما يُسأل العديد من الأجانب عما يرغبون في تجربته في كوريا الجنوبية، فغالبا ما يجيبون: طلب جا جانغ ميون في حديقة على ضفاف نهر هان. والمثير للدهشة أن هذا الطعام المحبوب في كوريا الجنوبية يكتسب شعبية في كوريا الشمالية أيضا. فما هي الأسباب وراء ظهوره هناك؟





مؤخرا، قدمت صحيفة "تشوسون شين بو"، التي تتناول أخبار الكوريين في اليابان، مطعما في بيونغ يانغ.





يفخر هذا المطعم بمعكرونة "جا جانغ ميون" التي يقدمها. ولهذا المطعم قيمة تاريخية كبيرة، فقد زاره مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" وابنه "كيم جونغ إيل" معا في الثمانينيات، فهو مطعم عريق، يعمل منذ حوالي 40 عاما. وفي هذا المطعم، يعد طبق "جا جانغ ميون" الأكثر شعبية حاليا. ومع ذلك، فإن "جا جانغ ميون" الكوري الشمالي لديه طعم مختلف بعض الشيء عما اعتاد عليه الكوريون الجنوبيون.





الدكتور "كوان تيه جين" من معهد "جي إس آند جيه":

لا يمكن لـ"جا جانغ ميون" الكوري الشمالي أن يحاكي النكهات المتنوعة والغنية الموجودة في نسخته الكورية الجنوبية. تستخدم النسخة الكورية الشمالية بشكل أساسي معجون فول الصويا، وأعتقد أنه سيكون من الصعب عليها أن تلحق حقا بنظيرتها الكورية الجنوبية. يتميز "جا جانغ ميون" الكوري الجنوبي عادة بحلاوة، ويختلف مذاقه من مطعم لآخر. وفي المقابل، سيكون من الصعب جدا على المطاعم في بيونغ يانغ تقديم مثل هذه المجموعة الواسعة من النكهات، خاصة بالنظر إلى العدد المحدود من المطاعم. قد يقدم "جا جانغ ميون" المصنوع من معجون فول الصويا طعما لذيذا، وربما يكون أكثر جاذبية من النسخة المصنوعة فقط من صلصة الفاصوليا السوداء الصينية. أعتقد أنه سيظل من الصعب عليه أن يضاهي تعقيد وعمق "جا جانغ ميون" الكوري الجنوبي.





يتميز طبق "جا جانغ ميون" الكوري الشمالي بخصائص مختلفة عن نظيره الكوري الجنوبي. وفي حين تشتهر النسخة الكورية الجنوبية بصلصة الفول الأسود الحلوة والغنية، فإن النسخة الكورية الشمالية تعتمد عادة على معجون الصويا، مما ينتج عنه مذاق مالح. أيضا تختلف عجينة المعكرونة، فبدلا من الدقيق فقط، غالبا ما تتم إضافة البطاطس والنشا والحنطة السوداء، مما يمنحها قواما أقوى قليلا. والجدير بالذكر أن "جا جانغ ميون" الذي يقدمه هذا المطعم يحظى بثناء كبير على مذاقه ورائحته ولونه الجذاب، وصارت سمعته قوية لدرجة أن طهاة من مطاعم أخرى يزورونه لتعلم طرق طهيه الفريدة.





تفتخر كوريا الشمالية بمجموعة متنوعة من أطباق المعكرونة، بما في ذلك المعكرونة الباردة، والمعكرونة المصنوعة من النشويات مثل البطاطس أو البطاطا، والمعكرونة السميكة التي تُقدم في مرق ساخن. ولكن في المقابل، فإن "جا جانغ ميون" هو طبق يتم فيه خلط المعكرونة مع صلصة لذيذة مصنوعة من مكونات مقلية مثل اللحم والبطاطس والبصل في معجون فول الصويا. وحاليا يمكن العثور على العديد من مطاعم "جا جانغ ميون" في بيونغ يانغ، مثل المطعم الواقع في شارع مطاعم "تشانغ كوانغ"، بالقرب من فندق "كوريو" في المنطقة المركزية الأكثر ازدحاما في المدينة. ويقع مطعم "سون كيونغ" في شارع "تشانغ جون"، المعروف بكونه حيا ثريا في بيونغ يانغ، بينما يحظى مطعم "سون كيو جا جانغ ميون" بثناء كبير لتحسن وصفته لتناسب أذواق السكان. بالإضافة إلى ذلك، هناك مطعم "بيونغ تشون جا جانغ ميون". إذن، ما هي الأسباب الكامنة وراء تزايد شعبية "جا جانغ ميون" في كوريا الشمالية؟





الدكتور "كوان تيه جين":

وفقا للمنشقين الكوريين الشماليين، ظهر "جا جانغ ميون" لأول مرة في كوريا الشمالية في أوائل السبعينيات، حصريا في بيونغ يانغ. ولم يكن متوفرا في المقاطعات الأخرى، ولا يزال هذا هو الحال إلى حد كبير حتى اليوم. ومع ذلك، صار الكثير من الناس يبحثون عن "جا جانغ ميون" مؤخرا. وبالتفكير في الأسباب المحتملة، نجد أن "كيم جونغ أون" يشجع على زراعة القمح، وبطبيعة الحال، يجب استهلاك هذا القمح. وأعتقد أن هذه الطفرة في شعبية "جا جانغ ميون" هي نتيجة مزيج من جهود الترويج التي تبذلها السلطات الكورية الشمالية واهتمام الناس وفضولهم. ففي الماضي، حتى مع وجود مطاعم "جا جانغ ميون" في كوريا الشمالية، لم يكن معظم الناس يقدرون مذاقه حقا. ولكن في الآونة الأخيرة، أصبح الناس معتادين على نكهة هذا الطبق الجديد المصنوع من القمح، وهو طعم لم يجربوه من قبل. وأجد هذه الحالة مثيرة للاهتمام للغاية.





وصل طبق "جا جانغ ميون" لأول مرة إلى شبه الجزيرة الكورية في أواخر القرن التاسع عشر، عندما جاء به الصينيون من عهد أسرة "تشينغ" الذين استقروا في "إنتشون". ولكن بعد انقسام شبه الجزيرة الكورية سلك "جا جانغ ميون" مسارات مختلفة في الشمال والجنوب. فقد شهدت كوريا الجنوبية في خمسينيات القرن الماضي ابتكار معجون الفاصوليا السوداء على الطريقة الكورية والذي يُصنع من الدقيق، مما أدى إلى ظهور صلصة "جا جانغ" المصممة خصيصا لتناسب الذوق المحلي. وأصبح هذا الطبق خيارا شائعا لتناول الطعام خارج المنزل بالنسبة لعامة الناس. وفي كوريا الشمالية ظل "جا جانغ ميون" طبقا خاصا غير معروف نسبيا. ولكن في الوقت الحاضر، تتولى السلطات الكورية الشمالية زمام المبادرة في الترويج له.





تبث وسائل الإعلام الكورية الشمالية مقابلات مع سكان مهتمين بـ"جا جانغ ميون" لدرجة أنهم يصنعونه في المنزل. كما تروج لغيره من الأطباق المصنوعة من الدقيق، وذلك لأن الزعيم الكوري الشمالي يشجع على استهلاك القمح.





الدكتور "كوان تيه جين":

خلال سنوات حكم الزعيم السابق "كيم جونغ إيل"، تم تشجيع زراعة البطاطس. وفي ذلك الوقت، توسعت زراعة البطاطس لدرجة أن الإنتاج زاد عدة أضعاف في غضون بضع سنوات. ولكن في عهد "كيم جونغ أون" حاليا، تحول التركيز إلى تشجيع زراعة القمح بدلا من البطاطس. وقال "كيم جونغ أون" إن الدقيق هو حقا غذاء حديث. ومن وجهة نظره، من المرجح أن هذه المبادرة بدأت من منظور العرض والطلب الغذائي الوطني العام. وزيادة إنتاج القمح لها ميزة كبيرة، فهي تسمح بزيادة إنتاج الحبوب من خلال ما يعرف باسم الزراعة المزدوجة، دون الإضرار بالأراضي الزراعية القائمة.





في كوريا الشمالية، حيث هناك نقص مزمن في الأرز، وبالتالي فإن تشجيع استهلاك الأطعمة التي تعتمد على الدقيق ليس أمرا جديدا. ومنذ عام 2021، تنتهج كوريا الشمالية سياسة الترويج للقمح بنشاط.





في خطابه أمام مجلس الشعب الأعلى في عام 2021، أمر "كيم جونغ أون" بزيادة إنتاج الدقيق لتحسين الحياة الغذائية للسكان. ومنذ ذلك الحين، تعمل كوريا الشمالية على توسيع زراعة القمح على الصعيد الوطني من خلال إعادة توزيع المحاصيل. كما يتم توسيع مرافق معالجة القمح في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. ولأن كوريا الشمالية ظلت تروج للقمح منذ 5 سنوات، فإن السؤال المطروح الآن هو حول نتائج هذه السياسة.





وفقا لنتائج تقديرات إنتاج المحاصيل الغذائية في كوريا الشمالية لعام 2024 التي أصدرتها إدارة التنمية الريفية في كوريا الجنوبية، بلغ إنتاج كوريا الشمالية من القمح والشعير العام الماضي 280 ألف طن، بزيادة قدرها 60 ألف طن مقارنة بالعام الأسبق. وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية إن محصول القمح وفير هذا العام، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة للسياسة الزراعية الجديدة للحزب الحاكم. وفي الواقع، يكمن السبب وراء زيادة كوريا الشمالية لإنتاج القمح في أنها تسعى لحل مشكلة الغذاء، حيث تهدف إلى التغلب على النقص المزمن في الغذاء من خلال تغيير الثقافة الغذائية السائدة التي تتركز على الأرز، واستخدام محاصيل أخرى بدلا من الأرز الذي لم يعد يكفي لإطعام الناس.





تزعم السلطات الكورية الشمالية أن سياستها الزراعية التي تشجع على زراعة القمح تسهم في التخفيف من نقص الغذاء. فالأرز هو الغذاء الأساسي في كوريا الشمالية، كما هو الحال في كوريا الجنوبية. وعادة ما يتم تعويض نقص الأرز بالذرة والبطاطس. وفي حين أن الذرة توفر محصولا مرتفعا لكل وحدة مساحة، إلا أن الزراعة المتكررة تستنزف خصوبة التربة بسرعة. لكن كوريا الشمالية تعاني من العقوبات الدولية وإغلاق الحدود، مما يحد من استيراد الأسمدة، وبالتالي يتأثر الإنتاج الزراعي. أما القمح فيتطلب أسمدة أقل من الذرة، كما أنه محصول شتوي، مما يسمح بزراعة الأرض مرتين في السنة. ولهذه الأسباب تتزايد التوقعات بشأن زراعة القمح. إذن، هل سيؤدي كل ذلك إلى حل مشكلة نقص الغذاء كما هو متوقع؟





الدكتور "كوان تيه جين":

لا يمكن حل أزمة الغذاء. يمكننا القول إن مشكلة الغذاء قد حُلت عندما يتمكن السكان من استهلاك ما يكفي من الغذاء، بما يلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الشخصية. تقدّر المنظمات الدولية والخبراء عموما أن كوريا الشمالية تواجه عجزا سنويا في الحبوب يقارب مليون طن. ووفقا لاستطلاعات أجرتها منظمات دولية، فإن نسبة السكان الكوريين الشماليين الذين يشعرون بالرضا عن مدخولهم الغذائي لا تصل حتى إلى النصف. أما البقية، فهم يعانون باستمرار من الجوع، ويتمنون دائما أن يتمكنوا من تناول المزيد من الطعام. وبالنظر إلى أن هؤلاء الأفراد يشكلون أكثر من نصف السكان، فإن الاكتفاء الذاتي الغذائي لكوريا الشمالية يظل أمرا بعيد المنال في الوقت الحالي.





في مارس الماضي، صنفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، كوريا الشمالية كدولة تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية، وذلك للسنة التاسعة عشرة على التوالي. وعلى عكس ما تزعمه كوريا الشمالية، فإن التقييم العام من المجتمع الدولي هو أن الوضع الغذائي العام لديها لا يزال بعيدا عن أن يكون كافيا. بل إن كوريا الشمالية أرسلت وفدا زراعيا إلى روسيا الشهر الماضي. ويُفسر هذا الإجراء على أنه محاولة لاستكشاف حلول لمشاكلها الغذائية من خلال التعاون مع روسيا في القطاع الزراعي.





في أبريل ومايو 2023، زودت روسيا كوريا الشمالية بدقيق منتج في منطقة "كوزباس". وتؤكد كوريا الشمالية على القيمة الغذائية الغنية لهذا الدقيق المستورد وتقوم بنشاط بنشر وصفات متنوعة لاستخدامه. ويرتبط السبب وراء قيام كوريا الشمالية مؤخرا بتقديم "جا جانغ ميون" عبر وسائل الإعلام الحكومية، ارتباطا وثيقا بجهودها لتنويع الغذاء.





الدكتور "كوان تيه جين ":

بمجرد أن يتذوق السكان طعم "جا جانغ ميون"، فمن المرجح أن يصبح طبقا مطلوبا باستمرار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه أرخص نسبيا من الأرز. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون بمثابة طبق إضافي وليس طبقا أساسيا. لذا، بدلا من تغيير أنماط التغذية بصورة كاملة، فمن المرجح أن يوسع نطاق الأطعمة المفضلة. ومن الصعب أن نتوقع أن يغير هذا الطبق النظام الغذائي الأساسي في كوريا الشمالية جذريا. خاصة بالنسبة للسكان في المناطق الريفية، الذين يقال إنهم لم يروا "جا جانغ ميون" من قبل، ولا يعرفون طعمه. لذلك، قد يكون من السابق لأوانه انتشاره على مستوى البلاد.





تتبع كوريا الشمالية سياسة ثابتة لتشجيع الأطباق التي تعتمد على الدقيق لتعويض النقص المزمن في الغذاء. ويظهر "جا جانغ ميون" كأحد تلك الأطباق، حيث يتم التشجيع على زراعة القمح للتخفيف من تراجع الأمن الغذائي ولتحسين العادات الغذائية. وحاليا، لا يزال "جا جانغ ميون" يُنظر إليه على أنه طبق جانبي أكثر منه طعام أساسي. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيحظى بشعبية واسعة مثلما هو الحال في كوريا الجنوبية، أو ما إذا كان سيغير مائدة الطعام الكورية الشمالية.