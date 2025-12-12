عودة تاريخية لأغنية 'Anpanman' لفرقة BTS إلى قمة المخططات العالمية

ⓒ Big Hit Music

صعدت أغنية 'Anpanman' لفرقة BTS إلى قمة المخططات الموسيقية العالمية الكبرى بعد مرور حوالي 7 سنوات و7 أشهر على إصدارها.

أغنية 'Anpanman' هي إحدى أغاني الألبوم الثالث للفرقة بعنوان 'LOVE YOURSELF 轉 Tear'، والذي صدر في مايو 2018. ووفقاً لوسيلة الإعلام الموسيقية الأمريكية المتخصصة بيلبورد في 16 من الشهر الجاري، عادت الأغنية لتدخل مخطط 'World Digital Song Sales' مبيعات الأغاني الرقمية العالمية في المركز الأول. كما لفتت الأنظار بظهورها في المركز السابع على مخطط 'Digital Song Sales'.

بدأت موجة "العودة للصدارة" العالمية للأغنية عندما احتلت المركز الأول في مخططات iTunes 'Top Songs' في 75 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمكسيك، وذلك حتى تاريخ 9 من الشهر الجاري. تلا ذلك ظهورها القوي في المخططات الرسمية البريطانية الصادرة في الثالث عشر، حيث احتلت المركز 12 في مخطط 'Official Singles Downloads' والمركز 24 في مخطط 'Official Singles Sales'.

تُشبّه أغنية 'Anpanman' أعضاء فرقة BTS بشخصية "أنبانمان" أي الرجل الرغيف، البطل الذي يقتطع جزءا من رأسه لإطعام الجائعين، وهو بطل لا يملك قوى خارقة ولكنه يبقى بجانب الناس لفترة طويلة. وتجسد الأغنية بصدق رسالة الفريق في نقل طاقة الأمل للناس من خلال الموسيقى والأداء.

من جهة أخرى، ووفقا لـ"التصنيف السنوي لعام 2025" الذي أعلنته مؤسسة أوريكون Oricon ليابانية في السابع عشر، احتل الألبوم المنفرد الثاني للفنان جين Jin بعنوان 'Echo' المركز 39 في "تصنيف الألبومات"، وهو أفضل إنجاز يحققه فنان منفرد كوري.