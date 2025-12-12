ⓒ SM Entertainment

اعترف كي Key، عضو فرقة شايني SHINee، بأنه تلقى خدمات طبية في منزله من قِبل امرأة تُعرف باسم "خالة الحقن"، وهي الشخصية المشتبه في تقديمها خدمات طبية غير قانونية للفنانة الكوميدية باك نا ريه. واعتذر "كي" عن هذا الجدل، معلنا انسحابه من جميع البرامج التي يشارك فيها حاليا.

وأصدرت شركة SM Entertainment بيانا في 17 من الشهر الجاري، قالت فيه: "قام كي بزيارة مستشفى في منطقة كانغ نام بناء على توصية من أحد المعارف، حيث تعرف على السيدة لي هناك بكونها طبيبة". وأضافت الشركة: "استمر كي في تلقي العلاج في ذلك المستشفى، وفي الحالات التي كان يصعب فيها زيارة العيادة، تلقى العلاج في منزله عدة مرات". وتابعت الشركة: "وبما أنه كان يعتقد أن السيدة لي طبيبة، ولم تذكر هي خلاف ذلك، لم يدرك أن تلقي العلاج في المنزل قد يشكل مشكلة". وجاء ذلك بعد تداول صور لكلب كي الأليف على حساب السيدة لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الجمهور للمطالبة بتوضيح العلاقة بينهما.

وعلى الرغم من جولة "كي" المنفردة في الولايات المتحدة هذا الشهر، إلا أنه لم يصدر موقفا رسميا في حينها، مما أثار تساؤلات المعجبين. وقدمت شركة SM اعتذارا قائلا: "نعتذر بصدق عن تأخرنا في إعلان الموقف الرسمي بسبب ترتيبات الجولة الخارجية. كي يشعر بارتباك شديد بعد علمه مؤخرا بأن السيدة لي لا تملك رخصة طبية، وهو نادم بشدة على جهله بالأمر".

ونظرا لخطورة القضية، قرر "كي" الانسحاب من برامجه الحالية مثل 'Amazing Saturday' و 'I Live Alone'. ومع انسحاب كي عقب توقف الفنانة الكوميدية بارك نا ريه عن أنشطتها، يتسع نطاق الجدل حول "الممارسات الطبية غير القانونية". واختتمت الشركة بيانها بالاعتذار لكل من شعر بالقلق إزاء هذا الأمر.