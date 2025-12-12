تشكيل وحدة فرعية جديدة لدوكيوم وسينغكوان SEVENTEEN

ⓒ PLEDIS Entertainment

يستعد دوكيوم DK وسينغكوان Seungkwan، الصوتان الرئيسيان في فرقة سيفنتين SEVENTEEN، لإطلاق أول ميني ألبوم لهما بعنوان 'Soyagok'، أغنية ليلية، في الثاني عشر من الشهر القادم، وذلك ضمن وحدة فرعية جديدة.

وأعلنت شركة فليديس إنترتينمنت أن الثنائي DK X Seungkwan قد كشفا عن مقطع إعلاني Trailer لألبوم 'Soyagok' عبر القناة الرسمية لـ HYBE Labelsعلى يوتيوب في السابع عشر من الشهر الجاري.

يعني اسم الألبوم 'Soyagok’ أغنية الحب التي تُغنى في الليل، حيث يجسد العضوان من خلاله مراحل اللقاء والفراق بأسلوب قصصي وإحساس فريد خاص بهما.

ويتضمن الألبوم الجديد لحظات متنوعة من الحب، مثل الفتور، والخلافات، والبدايات الجديدة. وقد أثبت كل من دوكيوم وسينغكوان قدراتهما الغنائية العالية من خلال ألبومات فرقة سيفنتين، بالإضافة إلى أغانيهما المنفردة وأغاني المسلسلات OST.