شركة هيوماين السعودية تسعى إلى التعاون مع الشركات الناشئة الكورية

أعلنت شركة "هيوماين" الحكومية السعوية للذكاء الاصطناعي عن افتتاح مكتب لها في كوريا لتفعيل التعاون مع النظام البيئي للشركات الناشئة وأشباه الموصلات في البلاد.

اقترحت الشركة السعودية على شركات المغامرة الكورية باقتحام السوق العالمية من خلال الجمع بين البنية التحتية العملاقة للذكاء الاصطناعي في السعودية وقدرات كوريا في تصميم وتصنيع الرقائق بالإضافة إلى تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ألقى "طارق أمين" الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية كلمة رئيسية في مهرجان الشركات الناشئة الأكبر في كوريا "كوم اوب 2025" الذي نظم في مجمع كواكس للمعارض بسيول يوم العاشر من الشهر الجاري.

وأوضح أن شركته ستقوم بإنشاء مكتب لها في كوريا اعتبارا من شهر فبراير المقبل للتواصل المباشر مع الشركات الناشئة الكورية والنظام البيئي الكوري الأوسع، مضيفا أن الشركة ستقوم بتفعيل أركان عمل هيومين في كوريا.

وقال الرئيس التنفيذي أمين إن كوريا بلد يمتلك أكبر مستوى في العالم من ذاكرة النطاق الترددي العالي والمصانع المتقدمة بينما السعودية هي الدولة التي يمكنها توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بالاعتماد على الطاقة والأرض والاتصال.

وتوقع أن يتمكن الطرفان من بناء نموذج تصنع فيه كوريا الحلول للعالم وتتولى السعودية تسهيلها وتمكينها، مشيرا إلى أن هيوماين شركة تعمل بالاعتماد على محفظة متنوعة من مجموعات الرقائق.

وشرح أنها مستعدة للمخاطرة وتسريع الابتكار بالتعاون مع كوريا، مضيفا أن العالم يحتاج إلى بدائل ويمكن لكوريا أن تكون هي ذلك البديل بالتحديد.