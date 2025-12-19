افتتح متحف سيول للفنون يوم الاثنين الماضي معرض "عوالم قريبة" للفن المعاصر من دولة الإمارات العربية المتحدة في مقره الرئيسي الواقع في منطقة سو سو مون بالعاصمة سيول.

يعد هذا المعرض المشروع التعاوني الثاني بين المتحف الكوري ومؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون.

وقد أُقيم لتبادل الأعمال والمقتنيات والخطابات الفنية بين فناني البلدين بعد النجاح الذي حققه معرض الفن الكوري المعاصر الذي اختُتم في أبوظبي في شهر يونيو الماضي.

ويُعد هذا أول معرض واسع النطاق للفن الإماراتي المعاصر يُقام في كوريا بحيث يتم عرض 110 عمل فني لحوالي 40 فريقا فنيا يعملون في الإمارات.

فيضم المعرض أعمالا لثلاثة أجيال من الفنانين الذين نشطوا منذ ثمانينات القرنالماضي حتى الوقت الحالي، وتشمل أنواعا مختلفة مثل الرسم والفيديو والمنشآت الفنية.

ويعكس عنوان المعرض "عوالم قريبة" المجتمع الحديث الذي تقلصت فيه المسافات المادية بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويركز على التغييرات التي تتجاوز المسافات الثقافية والتاريخية، مقدما طرقا جديدة لتشكيل العلاقات والذات لا تقتصر على الحدود الجغرافية.

الجدير بالذكر أن السيدة "كيم هيه كيونغ" زوجة الرئيس الكوري حضرت حفل الافتتاح حيث أعربت عن أملها في أن يوسع هذا المعرض التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين، وأن يكون فرصة لنضوج التبادل الثقافي بينهما خطوة إضافية.

من المتوقع أن يستمر هذا المعرض حتى يوم 29 من مارس القادم ويمكن زيارته بالمجان دون الحجز ويتم تقديم خدمة شرح الأعمال في الساعة الثالثة بعد ظهر كل يوم.