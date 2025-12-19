من المتوقع أن يزداد تفعيل التبادل في رياضة البلياردو بين كوريا وقطر التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030.

وقع "سو سو كيل" رئيس الاتحاد الكوري للبلياردو و"مبارك الخيارين" نظيره القطري ورئيس الاتحاد الدولي للسنوكر والبلياردو، مذكرة تفاهم يوم 6 من هذا الشهر في مقر الاتحاد القطري للبلياردو.

تضمنت المذكرة الأساس المؤسسي للتنمية المستدامة لرياضة البلياردو في البلدين بما في ذلك، التعاون المشترك لتطوير رياضة البلياردو، وإنشاء نظام تبادل طويل الأمد، والتعاون المتبادل لتدريب وتطوير اللاعبين الشباب والناشئين.

وفي سياق متصل، نظم اتحادا البلدين برنامجا بنجاح في الدوحة بقطر خلال الفترة من 3 إلى 7 في ديسمبر الحالي.

وكان البرنامج الذي ضم تدريبا مشتركا ومباريات متبادلة عبارة عن مشروع تبادل رياضي جرى تنفيذه كجزء من "مشروع إنشاء نظام لتنفيذ اتفاقيات التبادل الرياضي" التابع للجنة الرياضة واللجنة الأولمبية الكورية.

واستهدف البرنامج التكيف المسبق للاعبين مع الظروف المحلية ورفع مستوى أدائهم استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية بالدوحة 2030.