جرت أول عملية جراحية بالروبوت في تونس باستخدام جهاز كوري الصنع.

قالت السفارة الكورية لدى تونس مؤخرا إن عملية استئصال المرارة لمريضة تونسية تبلغ من العمر 38 عاما، أجريت باستخدام الروبوت الجراحي "ريفو آي " لشركة "ميريه كومباني" الكورية في مستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة تونس في منتصف نوفمبر الماضي.

قال الدكتور "رمزي نويرة" الذي قاد العملية الجراحية إنه تمكن من زيادة دقة العملية بفضل عمل ذراع الروبوت بشكل مستقر في جزء العملية بحيث استغرقت العملية الجراحية 45 دقيقة لتحقق نتيجة ناجحة.

وأضاف أن فريقا طبيا تونسيا كان قد تلقى تدريبات في كوريا استعدادا للعملية بينما زار فريق كوري للدعم الطبي تونس من أجل تركيب الأجهزة المعنية وتدريب الفريق التونسي.

يقال إن الشركة الكورية أبرمت مؤخرا صفقة لتوريد الروبوت "ريفو آي" مع السلطات الصحية التونسية لتصبح تونس ثاني دولة إفريقية في هذا المجال.

أكدت السفارة الكورية هناك أن هذه الجراحة الروبوتية تعد الأولى من نوعها في تونس، والأولى في القارة الإفريقية التي تستخدم معدات كورية الصنع، مشيرة إلى أن العملية لم تجر بعد في المغرب التي تم تم تصدير ريفو آي إليها سابقا.

وبعد العملية الجراحية، التقى وزير الصحة التونسي "مصطفى فرجاني" بالسفير الكوري لدى تونس "إيه تيه وون" ورئيس الشركة الكورية "كيم جون غو" حيث أعرب عن أمله في تعزيز التعاون الطبي والصحي بين البلدين استنادا إلى التقنيات الكورية المتقدمة في مجالي الطب والصحة.