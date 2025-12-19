نقل نظام النقل الكوري الصديق للبيئة إلى المغرب

قالت مؤسسة بوتشون للمدن مؤخرا إنها تشارك في مشروع إنشاء نظام نقل صديق للبيئة ومتمركز حول النقل العام في العاصمة المغربية الرباط، وهو عطاء قدمته الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لتقديم خدمات إدارة المشاريع والاستشارات.

ويعد هذا المشروع ضمن برامج المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية، ويهدف إلى دعم إنشاء نظام نقل عام صديق للبيئة في الرباط، من خلال نقل تكنولوجيا النقل الكورية المتقدمة وخبراتها الفنية.

وقد شاركت المؤسسة في هذا المشروع عبر ائتلاف مع شركات محلية، وتم اختيارها كمنفذ نهائي للمشروع تقديرا لقدراتها التكنولوجية وكفاءتها في تنفيذ المشاريع.

وعلى وجه الخصوص، تخطط المؤسسة في هذا المشروع لتقديم برامج منهجية لتعزيز القدرات، تشمل التدريب النظري والزيارات الميدانية للمسؤولين والموظفين الفنيين المغاربة، وذلك استنادا إلى خبراتها في تشغيل وإنشاء أنظمة النقل الذكية وقدراتها في إدارة بنية حافلات الكهرباء الصديقة للبيئة.

وقال "لي جونغ مان" القائم بأعمال رئيس المؤسسة إن الفوز بهذا المشروع له أهمية كبيرة لأنه يعكس الاعتراف بكفاءة مؤسسة بوتشون المميزة في إدارة النقل ليس محليا فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا.

وأضاف أن المؤسسة ستسعى من خلال التنفيذ الناجح للمشروع للمساهمة في تحسين بيئة النقل في الرباط بالمغرب، واتخاذ ذلك فرصة لتعزيز المكانة العالمية للمؤسسة.