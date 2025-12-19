تدور قصة "لعبة الحبار" حول مسابقة للبقاء على قيد الحياة، حيث يتنافس 456 لاعبًا يعانون من ضائقة مالية شديدة للفوز بجائزة قدرها 45.6 مليار وون. وقد استطاع المشاهدون المحليون والدوليون فهم المسلسل بسهولة والانغماس فيه بفضل دمج الألعاب الكورية التقليدية مثل "بوبجي" و"الكرات الزجاجية" كألعاب للبقاء. وبالإضافة إلى ذلك، دُمجت الظروف الصعبة التي يمر بها اللاعبون والبيئة الضيقة للمشاهد مع الإخراج والتصميم البصري المميز، مما أدى لإعادة ابتكار لعبة البقاء البسيطة وتحويلها إلى دراما تحمل رسالة اجتماعية مؤثرة.

وفقًا لنتفليكس، حقق مسلسل "لعبة الحبار" نجاحًا عالميًا باهرًا، إذ تصدّر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة في 93 دولة فور عرضه. وفي عام 2022، حصد المسلسل ست جوائز إيمي، من بينها جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي وجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي. وكان "لعبة الحبار" أول مسلسل غير ناطق بالإنكليزية يفوز بجوائز إيمي برايم تايم. وهو ما كان حدثًا تاريخيًا أثبت للعالم قدرة المحتوى الكوري على تجاوز حاجز اللغة والمنافسة عالميًا.

ما بعد نجاح لعبة الحبار

شجع نجاح مسلسل "لعبة الحبار" دولاً أخرى على إنتاج محتوى محلي مستوحى من الأجواء الكورية للأعمال التي تدور حول فكرة النجاة من الموت. ومع ازدياد استثمارات منصات البث العالمية في المحتوى الكوري، أصبحت المسلسلات الكورية قادرة على المنافسة بقوة في السوق العالمية.





تطور المحتوى الكوري في السوق العالمية

لم يكن مسلسل "لعبة الحبار" مجرد مسلسل تلفزيوني، بل كان فرصةً لنشر الثقافة والمشاعر الكورية في جميع أنحاء العالم. وحققت برامج الألعاب التفاعلية، ومجموعات تحضير "دالغونا"، والبدلات الرياضية الخضراء، وغيرها من المنتجات المرتبطة بالمسلسل، رواجًا كبيرًا في دول أخرى. كما انتشرت العديد من أعمال المحاكاة الساخرة والصور المضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز تأثير الثقافة الكورية. ويُعتبر هذا التوجه دليلًا على أن المحتوى الكوري ليس مجرد موضة عابرة، بل يُشكّل جزءًا أساسيًا من الثقافة العالمية.