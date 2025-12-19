بداية الكيبوب والجيل الأول من نجومه

كان ظهور فرقة "صو تي-جي" المعروفة باسم "ذا بويز" عام 1992 حدثًا محوريًا في تاريخ موسيقى البوب الكورية. فقد نقل "صو تي-جي" ثقافة المراهقين إلى الجماهير، ومزج بين أنماط موسيقية متنوعة كالهيب هوب والروك والرقص. ويُعتبر فنانًا أيقونيًا غيّر مسار موسيقى البوب الكورية. ومنذ ذلك الحين، هيمنت فرق الجيل الأول من فرق الآيدول، مثل H.O.T. وSechs Kies، على الساحة الموسيقية المحلية في أواخر التسعينيات، بينما في الألفية الجديدة، وبعد نجاح BOA، حققت فرق مثل TVXQ وWonder Girls وغيرها من نجوم الجيل الثاني من فرق الآيدول شهرة واسعة في اليابان وجنوب شرق آسيا، مما ساهم في نشر موسيقى البوب الكورية عالميًا.





فرق الكيبوب الأولى مثل "صو تيه-جي والأولاد"، H.O.T، جاكس كيس، دونغ بانغ شينغي، بواه

"ساي" ونجاح "كانغ نام ستايل" رغم اختلاف أغنية "كانغام ستايل" لساي عن أغاني الكيبوب النمطية، إلا أنها حظيت باهتمام عالمي واسع النطاق بعد انتشارها السريع على يوتيوب، وأثارت اهتمامًا دوليًا بالكيبوب. وفي تلك الفترة، بدأ اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية بالكيبوب بالتزايد بشكل ملحوظ. ولا شك أن "كانغام ستايل" كانت بمثابة نقطة انطلاق لانتشار الكيبوب عالميًا.





أغنية "كانغ نام ستايل" لـ"ساي"

رقصة كانغ نام ستايل تتحول إلى ظاهرة عالمية

ⓒ KBS

ظهور فرقة BTS وانتشار الكيبوب انطلقت فرقة BTS عام 2013 بأغنية منفردة بعنوان "No More Dream"، وسرعان ما أصبحت اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت مسيرتها الفنية بفوزها بجائزة "أفضل فنان اجتماعي" في حفل جوائز بيلبورد الموسيقية عام 2017، وتصدرت قائمة بيلبورد هوت 100 عام 2020، لتصبح أول فرقة كورية تحرز المركز الأول في هذه القائمة المرموقة، كما وصلت العديد من أغانيها إلى المركز الأول لاحقًا. وتواصلت BTS مع جمهورها من خلال تنظيم ألبوماتها في سلسلة من الحكايات توصل من خلالها رسائل مؤثرة. وقد أدت هذه الرسائل إلى دعوة الفرقة من أجل إلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وفتحت الباب لإطلاق حملات اجتماعية، وهو ما حفز جمهورها، المعروف باسم "آرمي"، على المشاركة في أنشطة الفرقة اجتماعية. وقد امتد تأثير أغاني BTS ليشمل جوانب واسعة من المجتمع.





فرقة بي تي إس

ⓒ KBS

اختيرت فرقة BTS كمبعوث خاص من الرئاسة الكورية من أجل ثقافة شباب المستقبل في عام

ⓒ KBS

فرقة BTS تؤدي عرض "الإذن بالرقص" أو " Permission to Dance" أمام مبنى الأمم المتحدة

ⓒ KBS

عودة فرقة BTS وأمنيات مستقبل الكيبوب بينما كان أعضاء فرقة BTS يؤدون خدمتهم العسكرية، شهد سوق الكيبوب إعادة تنظيم سريعة. فقد برز نجوم الجيلين الرابع والخامس من الكيبوب على الساحة العالمية، وأسسوا توجهاً جديداً، مثل روزي من فرقة بلاك بينك، التي رُشحت لجائزة أغنية العام عن أغنيتها "APT" في حفل جوائز غرامي 2026. ويجذب عودة فرقة BTS، وما يترتب عليها من توقعات، اهتمام سوق الموسيقى العالمي ومعجبيهم. ومن المرجح أن تصبح مسيرة كل عضو وتطوره الموسيقي مؤشراً هاماً على استمرار نمو الكيبوب وتوسعه.



