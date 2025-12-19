الحلقة الثامنة والثلاثون: كيه كلاسيك، وتحول العزف الكلاسيكي الكوري إلى ظاهرة عالمية

تشكل الكيه-كلاسيك

رسّخ عام 2025 عامًا مكانة الموسيقى الكلاسيكية الكورية عالميًا. فقد تمّ اختيار قائد الأوركسترا العالمي الشهير "جونغ ميونغ-هوا" مديرًا موسيقيًا جديدًا لدار أوبرا لا سكالا في إيطاليا، وهي إحدى أعرق ثلاث دور أوبرا في العالم. ويُعدّ هذا أول مدير موسيقي آسيوي منذ افتتاح دار الأوبرا عام 1778، وهو حدث رمزي يُجسّد دخول الموسيقى الكلاسيكية الكورية إلى الساحة العالمية. كما مُنحت مغنية السوبرانو العالمية "جو سو-مي" وسام القائد، وهو أرفع وسام ثقافي في فرنسا، مما يُؤكد مجددًا المكانة الدولية للموسيقى الصوتية الكورية.





المايسترو العالمي "جونغ ميونغ-هون" يقود أوركسترا KBS (على اليسار)، السوبرانو "جو سو-مي" على اليمين

ⓒ KBS

تاريخ الموسيقى الكلاسيكية في كوريا بدأ التاريخ الحقيقي للموسيقى الكلاسيكية الكورية مع الجيل الأول من الأساتذة الذين سطع نجمهم على الساحة العالمية في ستينيات القرن الماضي. فقد لفت عازف البيانو "بيك غون-وو"، المقيم بين نيويورك وباريس، الأنظار بأدائه العميق، بينما رسّخ الملحن "يون إي-سانغ" مكانته العالمية بفضل موسيقاه المعاصرة الفريدة. أما الفانون المعروفون بـ"الثلاثي جونغ"، وهم عازفة الكمان "جونغ كيونغ-هوا"، وعازفة التشيلو "جونغ ميونغ-هوا"، وعازف البيانو "جونغ ميونغ-هون"، فقد وضعوا حجر الأساس للموسيقى الكلاسيكية الكورية من خلال إبراز إمكانيات الموسيقيين الكوريين على الساحة الدولية.





أوركسترا KBS

ⓒ KBS

البداية الفعلية لـ"كيه كلاسيك" بدءًا من العقد الأول من الألفية الثانية، بدأ الموسيقيون الشباب يحظون بالتقدير لأدائهم المتميز في المسابقات الدولية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في عام 2015، حين أصبح "جو صُنغ-جين" أول كوري يفوز بمسابقة شوبان، مما شكّل نقلة نوعية في مشهد الموسيقى الكلاسيكية الكورية. وفي عام 2022، حقق "ليم يون-تشان" إنجازاً باهراً بفوزه بلقب أصغر فائز على الإطلاق في مسابقة فان كلايبورن، مُظهراً بذلك إمكانات الموسيقى الكلاسيكية الكورية.





العازف "جو صُنغ-جين" أول كوري يفوز بمسابقة شوبان عام 2015 (على اليسار)، العازف "ليم يون-تشان" أصغر من يفوز بجائزة كلايبورن 2022 (على اليمين)

لماذا نجح الـ"كيه كلاسيك"؟ يعزو الخبراء نجاح الموسيقى الكلاسيكية الكورية وتطورها السريع إلى الاكتشاف المنهجي للمواهب، والأنظمة التعليمية المتميزة كجامعة كوريا الوطنية للفنون، والبيئة الغنية التي توفر تجارب أداء ثرية. ومع ترشيح ألبومات حديثة لفنانين كوريين لجوائز الموسيقى الكلاسيكية العالمية، تتعزز مكانة الموسيقى الكلاسيكية الكورية. فلم تعد الموسيقى الكلاسيكية الكورية مجرد موضة عابرة، بل أصبحت ركيزة أساسية في المشهد الموسيقي الكلاسيكي العالمي.



