شركة بيك هيون تعلن نتائج الإجراءات القانونية ضد المسيئين

ⓒ INB100

صرحت الشركة المسؤولة عن الفنان بيك هيون عن مستجدات الإجراءات القانونية المتخذة ضد المسيئين.

ووفقا لما ذكرته شركة INB100، فقد صدر حكم بفرض غرامة مالية في القضية التي تم تقديمها في مركز شرطة "كوانغ جين" في سيول في شهر أبريل الماضي. كما أن التحقيقات لا تزال جارية في القضايا التي رفعتها الشركة لدى مركز شرطة "كانغ نام" في مايو، ووحدة التحقيق السيبراني في شرطة سيول في سبتمبر.

وقالت الشركة: "لقد باشرنا باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية بناء على البيانات التي جمعتها الشركة من خلال المراقبة الذاتية والبلاغات المرسلة من المعجبين. وتتضمن هذه القضايا تهما جنائية عديدة مثل التشهير بموجب قانون شبكة المعلومات والاتصالات، والإهانة، وانتهاك قانون مكافحة جرائم المطاردة. وقد صدرت أحكام قانونية ملموسة في بعض الحالات، بينما يتم التعامل مع الحالات المتبقية بصرامة وفقا للقانون".

وأضافت الشركة: "رغم أن الإجراءات القانونية قد تستغرق وقتا، إلا أننا سنواصل إطلاع المعجبين على أي تطورات رئيسية في أقرب وقت. كما تؤكد الشركة أن نظام المراقبة الداخلية سيبقى يعمل بشكل دائم، وسنستمر في مراجعة بلاغاتكم لاستخدامها كأدلة قانونية".

من جهة أخرى، سيقيم بيك هيون حفله المنفرد Encore بعنوان "Reverie dot" في قبة "KSPO" في سيول، وذلك لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 4 يناير 2026.