تيه مين يتألق في متحف غرامي ومهرجان كوتشيلا

ⓒ Big Planet Made Ent.

سيقدم الفنان تيه مين، عضو فرقة شايني والفنان المنفرد، عرضا مميزا في متحف "غرامي" بالولايات المتحدة.

ووفقا لما أعلنه متحف غرامي، سيشارك تيه مين في برنامج "Global Spin Live" في 20 يناير. ويعتبر "Global Spin Live" سلسلة من العروض والأحاديث المباشرة التي ينظمها متحف غرامي لتسليط الضوء على الفنانين العالميين البارزين.

وقد قدّم متحف غرامي تيه مين بوصفه "فنانا يشتهر بحركاته الراقصة التي تجمع بين خفة الريشة والمرونة والدقة الانسيابية"، مشيرا إلى أنه "أظهر طيفا واسعا من القدرات كمغن ومؤد". ومن المقرر أن يتحدث تيه مين خلال مشاركته عن أحدث أعماله الموسيقية ومسيرته الفنية بشكل عام، بالإضافة إلى تقديم أداء مباشر خاص.

وكان تيه مين قد ترك انطباعا قويا في السابق من خلال حضوره الطاغي على المسرح في البرنامج الحواري الأمريكي الشهير "The Kelly Clarkson Show" على قناة NBC، مما زاد من حالة الترقب للعرض الذي سيقدمه في "Global Spin Live".

علاوة على ذلك، سيقيم تيه مين حفلا بعنوان "TAEMIN LIVE [Veil] in Las Vegas" في قاعة "Dolby Live at Park MGM" بمدينة لاس فيغاس في 16 يناير، وذلك قبيل مشاركته في برنامج متحف غرامي. وقد نفدت تذاكر هذا الحفل بالكامل خلال 10 دقائق فقط من بدء بيعها.

وبناء على هذا الزخم، سيكون تيه مين الفنان المنفرد الوحيد من الذكور في الكي-بوب الذي سيصعد على مسرح مهرجان "Coachella Valley Music and Arts Festival 2026" في شهر أبريل من العام القادم.

من جهة أخرى، يختتم تيه مين جولته في الملاعب اليابانية "2025 TAEMIN ARENA TOUR [Veil]" في مدينتي هيوغو اليابانية يومي 24 و25 من الشهر الجاري.