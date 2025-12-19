ⓒ SM Entertainment

أعلنت شركة SM Entertainment أن الفنانة يونا Lim Yoona، عضوة فرقة "جيل الفتيات" Girls' Generation، ستصدر أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "Wish to Wish" في الساعة السادسة من مساء يوم 19 ديسمبر.

وأغنية "Wish to Wish" هي من نوع "بوب" ذات إيقاع متوسط، تعيد تقديم أجواء موسيقى البوب في فترة الثمانينيات. ويجمع اللحن بين صوت يونا الناعم والهادئ مع توزيع أوركسترالي مبهج بشكل متناغم. كما تم إعداد الفيديو كليب الخاص بالأغنية بصور دافئة وحسية تناسب تماما أجواء نهاية العام.

وقالت شركة :SM "لقد أصدرت يونا هذه الأغنية تعبيرا عن امتنانها للحب الكبير الذي تلقته هذا العام من المشاهدين والجمهور والمعجبين، ولتختتم العام بشكل هادف. كما شاركت يونا بنفسها في كتابة كلمات الأغنية، مما أضفى عليها معنى خاصا، حيث تعبر الكلمات عن رغبتها في أن يظلوا يشرقون معا لفترة طويلة".

وقد قدمت يونا عرضها الأول لأغنية "Wish to Wish" خلال لقاء المعجبين الخاص بمسلسلها "طباخ الطاغية"، الذي أقيم يوم 20.