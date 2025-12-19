سوكونغا: سلحفاة وأرنب

تدور قصة أغنية البانسوري الشهيرة "سوكونغا" حول سلحفاة بحرية تخدع أرنبًا وتستدرجه للذهاب معها إلى أعماق المحيط حيث قصر التنين ملك البحار، وذلك لأن التنين الملك المذكور كان يعاني من مرض عضال قال له الأطباء إنه لا يُشفى إلا إذا أكل كبد أرنب. وكانت كذبة السلحفاة قد انطلت على الأرنب، فهم بالذهاب معها إلى قصر التنين الملك حيث وعدته بأن يعيش في رخاء ودعة، ورآه أحد الثعالب فاستوقفه وسأله إن كان يستطيع أن يهنأ بالعيش في المحيط بعد أن عاش حياته كلها في البر، فتسلل الخوف والشك إلى القلب الأرنب، فجبن، وأخطر السلحفاة بأنه قد غير رأيه، وبأنه لن يذهب معها إلى القصر. ولما كانت السلحفاة الذكية قد توقعت أن يحدث هذا. ولذلك استقبلت كلامه بهدوء بالغ، ثم تنهدت وقالت: كما يحلو لك إذن، إن كنت قررت أنك لا تريد الرخاء فهذا شأنك. وهو ما وتر الأرنب أكثر، إذ خاف أن يكون قد رفض حظه بيده، وجلب على نفسه الشقاء. فعاد إليها يتوسل إليها أن تسمح له بمرافقتها. وموقف الأرنب في القصة لا يختلف عن موقف الكثير من البشر، إذ أن الطمع أحيانًا يعمي ويصم، ويدفع بالإنسان إلى حتفه.





فنان من التراث: "جو يونغ-سوك "جو يونغ-سُوك 조영숙"

من أعلام المسرحيات الغنائية النسائية التراثية في كوريا. وقد وُلدت في عام 1934، أي أنها أتمت عامها الحادي والتسعين هذا العام، وقد بدأت مشوارها الفني في عام 1951، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، إذ التحقت بفرقة مسرحية نسائية وبدأت حياتها الفنية التي استمرت طوال الأربع وسبعين عامًا الماضية، وهذا لأنها لا تزال تمارس نشاطاتها الفنية حتى يومنا هذا. فهي مثال حي للفنان التراثي الأصيل. وفي العام الماضي، عُرضت دراما كورية عن الفرق المسرحية النسائية بعنوان "جونغ نيوني" وحصلت على شعبية كبيرة بين المشاهدين. وكانت فنانتنا هي المسؤولة عن رواية الجزء الأول. ووالد الفنانة "جو يونغ-سُوك 조영숙" هو الفنان "جو مُنغ-شيل 조몽실". ولما خشيت أمها أن تنمو الفتاة لتعيش حياة غير مستقرة كوالدها، فقد أخذت ابنتها للعيش معها في "وون سان" بمقاطعة "هام كيونغ"، وألحقتها بمدرسة جيدة هناك لتتلقى تعليمًا جيدًا. ولكن مع اندلاع الحرب الأهلية الكورية، عادت الأم والابنة إلى بلدتهما الأصلية. ولما كانت الظروف شديدة الصعوبة، فقد اقترحت عليهما إحدى القريبات إلحاق فنانتنا الشابة بإحدى الفرق المسرحية النسائية. وكانت الفرقة المذكورة هي فرقة مرموقة بقيادة "ليم تشُون-إنغ". ولما كان والدها يعمل مدرسًا للغناء في تلك الفرقة، فقد شكلت هذه الحلقة من حياتها لم شمل غير متوقع مع أبيها. وقد حضرت فصولها الأولى في فن التمثيل المسرحي، ولكن بمعاونة أبيها و"ليم تشُون-إنغ" بدأت في دراسة الغناء والرقض بجد. وكان أول دور لعبته بعد عامين من التدريب هو دور "بانغ جا" الصغير، ثم لمع نجمها فصار اسمها علامة في المسرح النسائي الغنائي. ولكن مجدها في عالم المسرح لم يطل، إذ سرعان ما واجهت ظروفًا صعبة، وتعلمت نوعًا آخر من الفن هو فن "بال تال"، وهو نوع من المسرحيات توضع فيه أقنعة على الأقدام لتكون كل قدم بمثابة شخصية مسرحية، ثم يمثل الفنان بصوته وحكايته وأغانيه قصة كاملة بهذه الشخصيات، في نوع مميز من مسرح العرائس.





جواري الكيسنغ

من العناصر الشهيرة المميزة لعصر جوسون، جواري الكيسنغ. ولم تكن جارية الكيسنغ امرأة تقوم بصب الخمر للآخرين فقط، بل كانت فنانة مثقفة، تستطيع محاورة العلماء الكونفوشيين، تعلمت الكثير من العلوم وفنون الكلام، وكان عليها أن تتميز في قرض الشعر، والرسم، والغناء، والرقص، وعزف الآلات الموسيقية. أي أنها كانت فنانة شاملة متعلمة مثقفة في الوقت نفسه. ومن أشهر جواري الكيسنغ في عصر جوسون، "هوانغ جين-إي"، ومن القصائد التي كتبتها قصيدة "دونغ جي دال 동짓달". وهي قصيدة تصف طول ليالي الشتاء الباردة المظلمة، وتتمنى فيها أن تجمع كل هذا الوقت الزائد لتستفيد به حين يأتي الربيع المزهر لتقابل حبيبها.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطع من أغنية "سوكونغا" بصوت "أوه جونغ-سُوك 오정숙" وعزف "كيم تشونغ-مان 김청만" على طبل البوك

- "كين نانبونغا 긴난봉가" و"جاجن نانبونغا 잦은난봉가"، و"تاريونغ نان بونغا 타령난봉가"، و"سا صُل نانبونغا 사설난봉가"، بصوت "أو بوك-نيو 오복녀" و"شين جونغ-إيه 신정애" و"يُو جي-سُوك 유지숙"

- أغنية "جيسانغ ديموك 지상대목" بصوت "جو يونغ-سُوك 조영숙" وآخرين.

- أغنية بصوت "أوه دان-هيه 오단해"، بمصاحبة فرقة "دو بون جيه دال"

- أغنية "نون سارام 눈사람" أو رجل الثلج، بصوت "أن سُوك-صُن"

- "دُنغ جيت دال 동짓달" بصوت "كيم نا-ري"

- "كومن سوب 검은 숲" بعزف "هوانغ جين-آه" على الكومونغو

- "أوريدوين ميريه 오래된 미래" أو: "مستقبل قديم" بعزف "كانغ أون-إيل 강은일" على الهيغم