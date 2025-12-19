آمازينغ غريس

في عام 1725، وُلد رجل يُدعى "جون نيوتن" في لندن، وقد عمل كبحار على خطى والده، وفي ذلك الزمن، لم يكن البحارة يجنون الكثير من المال من الصيد، بل من تجارة العبيد. وهكذا التحق "جون نيوتن" أيضًا بركاب تجارة العبيد، وحقق مكاسب كثيرة، فعاش حياة ناجحة بمقاييس عصره، إلى أن لاقت سفينته عاصفة شديدة في عرض البحر ذات يوم. وفي اللحظات شديدة الخطورة كهذه، لا يملك أي إنسان أن يفعل أي شيء سوى الدعاء. وقد استجاب الله دعاءه فنجا من العاصفة، وقرر أن يعيش بعد ذلك حياة يهبها كلها لخالقه الذي استجاب دعاءه في لحظة الكرب. والأغنية التي كتبها للتعبير عن أسفه لما سلف منه من عمله في تجارة العبيد هي الأغنية الشهيرة: Amazing Grace. التي تقول بعض كلماتها:

إلهي ذو الرحمة المذهلة

إذ عفوت عن مذنب مثلي

وأنا أشكرك على هذا

وهي أغنية كتبها قلب استطاع أن يراجع نفسه وأن يندم على ما فعل، وهي من أكبر نعم الله على عباده، القدرة على مراجعة أنفسهم والتوبة.





فنان من التراث: "كيم يو-غام 김유감"

وهي الحاصلة على الإجازة الرسمية في "سيول سينام غوت 서울새남굿" المصنفة ضمن الكنوز الوطنية غير الملموسة. وهو من طقوس الغوت الشامانية التي تشبه الزار في الثقافة العربية، والتي تقام لمصاحبة روح الميت إلى السماء. وما يميزه عن مراسم الغوت الأخرى هو أنه يزخر بالطقوس الفنية الطابع، وهو مبهرج جدًّا. وهناك نوعان من الكهنة الشامانيين. نوع يطلق عليه "كانغ شين مو 강신무"، وهو النوع الذي يعتقد أن الكائنات والأرواح المقدسة هي التي تلتبس به وتأمره بالكهانة، أما النوع الآخر فيدعى "سيه سب مو 세습무"، وهو النوع الذي يرث الكهانة أبًا عن جد حتى لو لم تزره الأرواح المقدسة. ورغم أن الفنانة "كيم يُو-غام" لم تكن ممن ورثوا الكهانة، ولكن والدتها كانت من كبار الكاهنات الشامانيات في عصرها، ويروى أن الفنانة "كيم يُو-غام" كانت ذات مرة تلعب مع والدتها وهي في السادسة من عمرها حين تلبست بها الأرواح المقدسة فجأة، ولما فزع شقيقها الأكبر من مرآها صفعها لتستفيق، ولكن رجلاها تصلبتا تمامًا حتى أنها ظلت راقدة عدة أشهر لم تستطع فيها أن تقف، وفي النهاية، أقيمت لها مراسم التكهين وهي في التاسعة فأصبحت من الكهنة الشامانيين رسميًّا، وتعلمت فنون الكهانة الشامانية على يد والدتها.

ولما كان صوتها عذبًا جميلًا، شاركت في مسابقة الفنون الكورية التي أقيمت في عام 1937، وكان عمرها لا يتجاوز الثلاث عشرة عامًا، وحصلت على جائزة فيها. وقد برعت في أداء مختلف أنواع الغوت، ولذلك دعيت في حفل الإجازة لـ"سيول سينام غوت" في 1996، وقد وضعت أسس ذلك الفن وعلمته لطلبتها. وكان مما تميزت في غنائه أغنية "ديغام تاريونغ 대감타령" حتى لقبت بـ"ديغام بانغ".





تاريخ الكاياغم

يظن الكثير من الكوريين أن "أو رك 우륵" هو الشخص الذي ابتكر آلة الكاياغم، ولكن السجلات التاريخية تذكر أن الملك "كاشيل 가실" ملك غايا هو الذي ابتكر الكاياغم، أما "أورك" فهو الموسيقي الذي ابتكر ألحانًا تناسب هذه الآلة. وبعدما انهارت مملكة غايا، فر "أورك" إلى مملكة شيلا وهو يحمل الكاياغم، وكانت الكاياغم قد احتفظت بشكلها التقليدي طوال ألف عام دون تغيير. ولكن في أواخر عصر جوسون، ابتكرت آلة كاياغم جديدة أدخل عليها بعض التعديلات، وعرفت بـ"سانجو كاياغم"، وهي أصغر حجمًا من الكاياغم التقليدية، كما أن المسافة بين أوتارها أصغر، والأوتار نفسها أقل سمكًا من نظيرتها التقليدية.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- لحن "أمازينغ غريس" بعزف "لي سل-غي 이슬기" على الكاياغم

- "دانغ شيني سانتا 당신의 산타" أو: سانتا الخاص بك، بصوت "جونغ مين-آه" وعزفها على الكاياغم

- "جوسانغ غونون ديغام تاريونغ 조상군웅 대감타령" و"كييميونغ مال ميونغ توكتاريونغ 계명 말명 떡타령" بصوت "كيم يو-غام 김유감"

- "بوك ديه غام 복대감" بصوت "أكدان كوانغ تشيل 악단광칠"

- "جانغو نافيغيشن 장구 내비게이션" أداء "كونغ ميونغ 공명"

- "جك هنغ سان جو 즉흥산조" بعزف "كيم يونغ-جيه 김영재" على الكاياغم المعدنية

- مقطع من أغنية "هنغ بو غا" غناء وعزف "جانغ صو-يُون" على الكاياغم المعدنية