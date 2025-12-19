ⓒ YONHAP News





نقترب الآن من نهاية هذا العام. وعندما نراجع ما شاهدناه هذا العام، يمكننا القول إن الثقافة الكورية تحت مسمى "كي" أصبحت كلمة مفهومة عبر العالم طوال هذا العام.

فقد وصلت المسرحيات الموسيقية الكورية أو "كي موزيكال" إلى قمة برودواي، وأصبح التراث الثقافي الكوري وجهة سفر لجميع شعوب العالم، كما تجاوز عدد زوار المتحف الوطني المركزي ستة ملايين شخص ليصبح مقصدا سياحيا لافتا.

وحققت المسرحية الموسيقية الكورية الأصلية "ربما تكون نهاية سعيدة" إنجازا تاريخيا للكي موزيكال بعد أن حصدت 6 جوائز في حفل توزيع جوائز توني الثامن والسبعين الذي أقيم في قاعة "راديو سيتي" للموسيقى في نيويورك يوم 8 من يونيو الماضي.

وشملت الجوائز الست أفضل مسرحية موسيقية وأفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل موسيقى وأفضل تصميم ديكور وأفضل ممثل رئيسي. وقد صنع الكاتب "باك تشون هيو" التاريخ كأول مبدع كوري يفوز بجائزة "توني"، وقد شارك المؤلف الموسيقي "ويل أرونسون" في الفوز بجائزتيْ "أفضل سيناريو" و"أفضل موسيقى".

وامتد هذا التدفق الثقافي ليشمل التراث الثقافي أيضا. فقد أحدث فيلم الرسوم المتحركة على نتفليكس "صائدو شياطين الكي بوب" طفرة كبيرة في الاهتمام بالتراث الكوري، الأمر الذي أدى إلى زيادة هائلة في أعداد السياح الأجانب.

ويعكس هذا التحول كيفية انتقال نظرة العالم التي بدأت عبر المحتوى الترفيهي الكوري، إلى استكشاف الفضاءات الواقعية والتاريخية على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، حقق المتحف الوطني الكوري إنجازا خاصا من خلال تجاوز عدد زواره السنوي مستوى 6 ملايين زائر، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا بعد متحف اللوفر، ومتاحف الفاتيكان، والمتحف البريطاني.

وقد تجاوز المتحف كونه مجرد مساحة لعرض الآثار، ليصبح منصة للاستهلاك الثقافي اليومي. ويعد هذا مشهدا رمزيا يثبت أن الثقافة الكورية لا تكتفي بالنجاح عالميا فحسب، بل تعمل أيضا على توسيع قاعدتها وجذورها في الداخل.