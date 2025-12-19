بطاقة مرافق المناخ تلقى استجابة حسنة

ⓒ YONHAP News





حققت بطاقة "مرافق المناخ" لبلدية سيول التي تتيح للمستخدمين استخدام وسائل النقل العام بشكل غير محدود مقابل مبلغ شهري ثابت، نجاحا كبيرا قبيل مرور عامين على انطلاقها حيث بلغ معدل عدد مستخدميها اليومي حوالي سبعمائة وعشرين ألف شخص.

وقالت بلدية سيول مؤخرا إن عدد حالات الشحن المتراكمة للبطاقة التي أدخلتها لأول مرة في البلاد في شهر يناير من العام الماضي بلغ حوالي سبعة عشر مليون مرة خلال فترة عامين تقريبا، بينما تجاوز معدل عدد مستخدميها اليومي سبعمائة وعشرين ألفا.

وهدف هذه البطاقة الأصلي كان 500 ألف شخص. ووفقا للتحليلات، تبين أن مستخدمي "بطاقة مرافق المناخ" يستفيدون من توفير في تكاليف النقل يبلغ متوسطها حوالي 30 ألف وون شهريا.

ووفقا لنتيجة مسح على 5 آلاف و68 أشخاص من مستخدمي البطاقة، أجاب 93% بأنهم راضون عنها، كما أعرب 90% منهم عن تقييم إيجابي لسياسة البطاقة.

وقال المجيبون إن استخدام وسائل النقل العام زاد بنسبة 2.3 مرة أسبوعيا، بينما انخفض استخدام السيارات الخاصة بنسبة صفر فاصل سبعة مرة أسبوعيا. وأوضحت البلدية أن البطاقة أثبتت فعاليتها في الوقاية من أزمة المناخ من خلال تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام السيارات الخاصة.

وتبين أن سبعة وخمسين بالمائة من إجمالي مستخدمي البطاقة هم من الشباب. كما تبين أن نسبة استخدام البطاقة كانت عالية في محطات مترو الأنفاق القريبة من المناطق الجامعية والمراكز التجارية الحيوية للشباب.

وأوضحت البلدية أن المواطنين في جميع أنحاء البلاد وليس سكان سيول فقط سيتمكنون من الاستمتاع بمزايا الاستخدام غير المحدود لوسائل النقل العام بدءا من العام القادم مع إطلاق الحكومة لخدمة تسمى "بطاقة الجميع".