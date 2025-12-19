استعادة صالات الانتظار وأجزاء الأرصفة في محطة سكك حديد سيول القديمة

ⓒ YONHAP News





بمناسبة مرور 100 عام على تشييد المبنى القديم لمحطة سكك حديد سيول، وهو موقع تاريخي وطني، يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع لترميم أجزاء من أرصفة المحطة وصالات الانتظار واستعادة وظائفها الأصلية.

وصرح "هو مين" رئيس هيئة التراث الوطني مؤخرا بأن الهيئة ستعمل خلال العام القادم على تنفيذ مشروع إحياء هوية المبنى القديم للمحطة باعتباره جزءا من التراث السكك الحديدية الكورية، وربط وترميم وظائف المرافق المجاورة بما يتناسب مع دور المبنى كمحطة سكك حديدية تاريخية.

الجدير بالذكر أن مبنى محطة سيول القديم بُني في عام 1925 تحت اسم "محطة كيونغ سونغ"، ويتألف من طابق تحت الأرض وطابقين فوق الأرض. وفي عام 1947، تم تغيير اسمها إلى "محطة سيول"، لتصبح بوابة سيول ومركزا حيويا للنقل والخدمات اللوجستية في كوريا.

ومع افتتاح القطارات الكورية السريعة في عام 2004، انتقلت وظائف المحطة إلى المبنى الجديد الحالي. وبعد عمليات ترميم شاملة، وُلدت المحطة من جديد في عام 2011 كمساحة ثقافية متعددة الوظائف تحت اسم "محطة الثقافة سيول 284".

وقال "لي أون بوك" مدير إدارة السياسات في هيئة التراث الوطني إن المواطنين سيتمكون من خوض تجربة ركوب القطار من رصيف محطة كيونغ سونغ القديمة بعد ترميم التصميم الداخلي لإحياء أجواء صالات الانتظار الأصلية واستعادة وظائف الأرصفة جزئيا.

تجدر الإشارة إلى أن الرصيف رقم 4 في محطة سيول الحالية متصل بالفعل بمبنى المحطة القديمة.