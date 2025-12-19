القرى التي رسمها السكان

ⓒ YONHAP News





من المتوقع أن يتم عرض عدد من اللوحات والخرائط التي رسمها كبار السن في منطقة "هيه نام" بمقاطعة جنوب جولا، والتي توثق حكايات قراهم على مدار ستة أشهر.

وسوف يعقد مركز دعم المناطق الريفية في هيه نام مهرجان "قرى الألف عام في طرف الأرض" يوم الغد الأربعاء، في القاعة الكبرى والغرفة متعددة الأغراض بمركز هيه نام للثقافة والفنون، بالتزامن مع افتتاح معرض ترويجي للقرى.

ويشارك في هذه الفعالية 12 قرية من 12 بلدة ومنطقة تابعة للمنطقة تحت شعار "لنجعل القرية تزدهر، مثل الصيف، ومثل النهار". وقد تم تنفيذ هذا المشروع ضمن برنامج تعزيز القدرات المحلية الممول من قِبل وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية.

وقام السكان برسم قصص حياتهم البسيطة بصدق، بما في ذلك تاريخ القرى وتراثها، إلى جانب حكايات جيرانهم اليومية. وتضمنت اللوحات مشاهد من طبيعة القرية مثل الأشجار والمنازل والكلاب، بالإضافة إلى لقطات من حياتهم اليومية مثل زراعة الفراولة، وصيد الأسماك، وحصاد الملفوف.

كما برزت في المعرض لوحات مفعمة بالأمل، جسدت عوالم رآها الأهالي في أحلامهم أو تصوراتهم لمستقبل قراهم.

ومعظم هؤلاء الفنانين هم من كبار السن في السبعينيات والثمانينيات من العمر، ورغم أن تلك كانت المرة الأولى لهم في الرسم، وهو ما جعل اللوحات تبدو بسيطة وفيها بعض الأخطاء الإملائية، إلا أنها تنبض بمقاطع حية وواقعية من تفاصيل حياتهم.

ويشارك في هذا المعرض 498 شخصا من 12 قرية، حيث يعرضون بطاقات بريدية مرسومة يدويا وخرائط تحكي قصص قراهم. وقد صُمم الجناح الترويجي على شكل سوق شعبية لنقل تفاصيل الحياة اليومية في القرى، مما يتيح للسكان والزوار فرصة التواصل وتبادل الأحاديث بشكل طبيعي.

وقالت "هام جين سوك" مديرة مركز دعم اتفاقية المناطق الريفية إنهم خططوا لهذه الفعالية لتوثيق قصص كبار السن الذين كانوا الدعامة الأساسية لقراهم، وإظهار ملامح حياتهم الصادقة.

وأضافت أنهم يخططون ابتداء من العام القادم لتوسيع مشروع رسم خرائط قصص القرى واللوحات الفنية ليشمل 14 بلدة ومنطقة، بهدف توثيق تاريخ وحكايات جميع قرى تلك المنطقة التي يبلغ عددها 515 قرية.