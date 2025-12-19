ماذا يعني يوم 24 ديسمبر في كوريا الشمالية؟

اليوم، 24 ديسمبر، هو ليلة الكريسماس، حيث يتأمل الكثيرون حول العالم في معاني الحب والامتنان والمشاركة، وتتزين الشوارع بالأضواء المتلألئة. ويكتسب اليوم أهمية خاصة في كوريا الجنوبية، فكيف هو الحال في كوريا الشمالية؟





الكريسماس هو تقليد مسيحي يحيي ذكرى ميلاد المسيح. وقد تطورت أهميته في الثقافة الغربية ليصبح يوما يتجمع فيه الأهل والأصدقاء للاحتفال. ومن المثير للاهتمام أن لديه معنى خاص أيضا في كوريا الشمالية.





"إي يونغ جونغ" مدير مركز الدراسات الكورية الشمالية في معهد كوريا للأبحاث الاستراتيجية الوطنية:

في كوريا الشمالية، لا يُحتفل بيوم 24 ديسمبر باعتباره ليلة عيد الميلاد، بل يُحتفل به باعتباره اليوم الذي عُيّن فيه الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري الشمالي. وبالإضافة إلى ذلك، يُحتفل به باعتباره عيد ميلاد "كيم جونغ سوك"، الزوجة الأولى لمؤسس النظام "كيم إيل سونغ" وجدة الزعيم الحالي "كيم جونغ أون". تم تعيين "كيم جونغ إيل" قائدا أعلى للجيش في اجتماع عام لحزب العمال في عام 1991، ورغم مرور ما يقرب من 35 عاما منذ ذلك الحين، فلا يزال هذا اليوم مناسبة مهمة. وخلال هذه الفترة، تم تقديس "كيم جونغ سوك" على نطاق واسع، وتمت الإشادة بها باعتبارها رفيقة في السلاح في الكفاح ضد اليابانيين، ومقاتلة ساعدت مقاتلي "كيم إيل سونغ" المناهضين لليابان، وأحد "الجنرالات الثلاثة لجبل بيك دو". ونتيجة لذلك، طغت هذه الاحتفالات على ليلة عيد الميلاد.





القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري الشمالي هو أعلى منصب في التسلسل القيادي العسكري في كوريا الشمالية. لذلك، كان يوم 24 ديسمبر هو اليوم الذي عزز فيه "كيم جونغ إيل" سيطرته الفعلية على الجيش، كما أن 24 ديسمبر هو أيضا عيد ميلاد "كيم جونغ سوك"، والدة "كيم جونغ إيل" وجدة "كيم جونغ أون".





في عيد ميلاد "كيم جونغ سوك"، يكرمها الكوريون الشماليون بوضع زهور على تماثيلها والوقوف في صمت، كما تقوم وسائل الإعلام الحكومية بنشر إنجازاتها على نطاق واسع، وغالبا ما تركز على "أو سان دوك"، مسقط رأسها في "هوريونغ" بمقاطعة شمال "هام كيونغ".





في "هوريونغ"، بمقاطعة شمال "هام كيونغ"، حيث ولدت "كيم جونغ سوك" وقضت طفولتها، أنشأت كوريا الشمالية موقعا تاريخيا ثوريا لتخليد ذكرى حياتها الثورية وإنجازاتها. ويطِلق الشعب الكوري الشمالي على "كيم جونغ سوك" لقب "الأم".





"إي يونغ جونغ":

أسس "كيم إيل سونغ" النظام الكوري الشمالي، الذي شهد حتى الآن 80 عاما من التوريث من خلال ابنه "كيم جونغ إيل" وحفيده "كيم جونغ أون". ومع وضع "كيم إيل سونغ" في مكانة مؤسس الأمة ومنشئ الدولة الكورية الشمالية، أصبح التبجيل الشامل أمرا ضروريا. وأدى ذلك إلى تقديس "كيم جونغ سوك"، زوجة "كيم إيل سونغ" الأولى ووالدة "كيم جونغ إيل"، باعتبارها محاربة دعمت المقاتلين المناهضين لليابان التابعين لـ"كيم إيل سونغ". وتم الترويج لـ"كيم إيل سونغ" وزوجته "كيم جونغ سوك" وابنهما "كيم جونغ إيل" باعتبارهم "جنرالات جبل بيك دو الثلاثة". تمتد حملة التبجيل هذه لتشمل أسماء الأماكن والمؤسسات. على سبيل المثال، تم إنشاء بلدة "كيم جونغ سوك" في مقاطعة "ريانغ كانغ". وتمت تسمية مصنع لغزل الحرير في بيونغ يانغ باسم "مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغ يانغ"، وهناك "كلية كيم جونغ سوك لتدريب المعلمين". علاوة على ذلك، أفادت بعض التقارير بأنه تم إنشاء "مكتبة كيم جونغ سوك" في بيرو، على الرغم من أنها تعتبر مجرد قاعة قراءة متواضعة.





ولدت "كيم جونغ سوك" في 24 ديسمبر 1917 في "هوريونغ" بمقاطعة شمال "هام كيونغ". وخلال ثلاثينيات القرن الماضي، شاركت في أنشطة حرب العصابات المناهضة لليابان، ويُقال إنها خاطرت بحياتها لحماية "كيم إيل سونغ" في مناسبات عديدة عندما واجه الخطر.





يُبرز فيلم كوري شمالي بعنوان "شاطئ نهر تومين"، أنتج في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لإحياء ذكرى ميلاد "كيم جونغ سوك"، صورتَها باعتبارها "جنرالة جبل بيك دو" التي كرست نفسها لخدمة "كيم إيل سونغ". وإلى جانب "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، حصلت "كيم جونغ سوك" على لقب "البطلة الخالدة". ولكن لماذا تختار كوريا الشمالية أن تقدس هذه المرأة رغم أنها لم تكن من كبار القادة؟





"إي يونغ جونغ":

فقد "كيم جونغ إيل" والدته "كيم جونغ سوك" في سن السابعة وتربى تحت رعاية زوجة أبيه "كيم سونغ إيه". ومن المعروف على نطاق واسع أن "كيم سونغ إيه"، مستفيدة من دعم "كيم إيل سونغ"، كانت تتمتع بنفوذ سياسي كبير لفترة من الوقت، حتى إنها شغلت منصب رئيسة الاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري. ومن المرجح أن هذا أثار استياءً كبيرا لدى "كيم جونغ إيل". وخلال الستينيات والسبعينيات، مع توطيد "كيم جونغ إيل" لموقعه كوريث لـ"كيم إيل سونغ"، قام بتهميش "كيم سونغ إيه" وأطفالها، بمن فيهم "كيم بيونغ إيل"، ووصفهم بأنهم "فروع جانبية" يجب قطعها من الشجرة السياسية. وبعد ذلك، تم إجبار "كيم سونغ إيه" على العزلة لفترة طويلة، واختفت من المشهد العام تقريبا. أما "كيم بيونغ إيل"، الأخ غير الشقيق لـ"كيم جونغ إيل" من "كيم سونغ إيه"، فقد تم إرساله إلى الخارج في عام 1981 كملحق عسكري في يوغوسلافيا، ثم شغل منصب سفير في المجر وبلغاريا وفنلندا وبولندا والتشيك، قبل أن يعود أخيرا إلى بيونغ يانغ في عام 2019. وهذا يعني أنه قضى 38 عاما في الخارج، في شكل من أشكال المنفى. ويُعتقد أن هذه الخطوة الاستراتيجية كانت على الأرجح نتيجة لقلق "كيم جونغ إيل" العميق بشأن احتمال تورط أخيه غير الشقيق أو أي من أفراد عائلة "كيم سونغ إيه" في السلطة.





أنجبت "كيم جونغ سوك" "كيم جونغ إيل" في عام 1942، ثم توفيت في عام 1949، تاركة ابنها يتيما في سن مبكرة. وبعد ذلك، مع اكتساب زوجة أبيه "كيم سونغ إيه" الشهرة، كافح "كيم جونغ إيل" لتأمين سلطاته. وخلال الستينيات والسبعينيات، وسط صراعه على السلطة ضد زوجة أبيه وإخوته غير الأشقاء، نشر النظرية المعروفة باسم "الفرع الرئيسي مقابل الفرع الجانبي". وأكدت هذه النظرية أن الإنجازات الثورية للقائد يجب أن تُورّث عبر السلالة الرئيسية، وليس عبر السلالات الجانبية. وأصبح "كيم جونغ إيل" الوريث من خلال الدعوة إلى أن سلطة الأب يجب أن تنتقل إلى أبناء زوجته الأولى. وبمجرد أن أصبح زعيما قادما، قام بتعظيم والدته كنموذج يحتذى به للنساء الكوريات الشماليات. ومن المثير للاهتمام أن الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" قد عمل أيضا على تهيئة جو من الإشادة بـ"كيم جونغ سوك".





"إي يونغ جونغ":

بدأ "كيم جونغ أون" قيادته فعليا في عام 2012، عندما كان عمره 27 أو 28 عاما. وربما شعر بأنه يفتقر إلى الخبرة، ولم يكمل تدريبه على الحكم تماما، بالإضافة إلى مخاوفه من أن كبار المسؤولين في حزب العمال والجيش قد يتجاهلونه، فاختار في النهاية الاستفادة من كاريزما جده "كيم إيل سونغ"، بدلا من كاريزما والده "كيم جونغ إيل". ويبدو أن هذا أدى بطبيعة الحال إلى رفع مكانة جدته "كيم جونغ سوك". بالإضافة إلى ذلك، هناك سر خفي يحيط بأمه "كو يونغ هي"، التي كانت كورية يابانية، ولدت في "أوساكا"، وأصل عائلة والدتها من جزيرة "جيجو" في كوريا الجنوبية. فهذا النسب يعقّد رواية "سلالة بيك دو". فالمواطنون الكوريون الشماليون، الذين يعتقدون أن "كيم جونغ أون" ينحدر من سلالة "بيك دو" النقية، سيكتشفون صلة تربطه بكوريا الجنوبية واليابان، وهما دولتان يكرهونهما. ومن المستحيل الكشف عن مثل هذه المعلومات. لذلك، يمكن فهم أنه لم يكن هناك بديل سوى الترويج لـ"كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ سوك" كجزء من رواية "الجنرالات الثلاثة لجبل بيك دو".





ظهر "كيم جونغ أون" رسميا من خلال مؤتمر مندوبي حزب العمال في عام 2010. وتم توريثه السلطة في 30 ديسمبر 2011، بعد 10 أيام من وفاة والده، بتعيينه قائدا أعلى للجيش. وبعد أن أمّن سيطرته على الجيش، انتُخب "كيم جونغ أون" أمينا أول لحزب العمال ورئيسا أول للجنة الدفاع الوطني. وبهذه الطريقة، عزز سيطرته على الحزب والحكومة والجيش. ومع ذلك، كان يُنظر إلى القاعدة السياسية للزعيم الشاب على أنها ضعيفة بسبب قصر فترة التحضير لتوريثه، وافتقاره الواضح للخبرة في الحكم. ولمعالجة هذه المشكلة، تبنى "كيم جونغ أون" صورة جده لإثبات شرعيته وتعزيز الوحدة الداخلية. وكان رفع مكانة جدته "كيم جونغ سوك" يخدم نفس الغرض. ونظرا لأن أمه "كو يونغ هي" كانت كورية يابانية ولم يكن من الممكن إبرازها، قام "كيم جونغ أون" بإعلاء شأن جدته بدلا منها، مؤكدا بذلك على "جذور سلالة بيك دو". لهذه الأسباب، يحمل يوم 24 ديسمبر في كوريا الشمالية معنى مختلفا عن معناه في العديد من البلدان الأخرى. إذن هل الكريسماس غير موجود في كوريا الشمالية؟





يضمن دستور كوريا الشمالية حرية الدين والمعتقد، ولكن في الواقع تفرض الدولة رقابة صارمة على الأنشطة الدينية ولا تعترف بالكريسماس، لأن كوريا الشمالية تعتبر الدين عقبة أمام الحفاظ على نظامها الأيديولوجي المتجانس. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا توجد كنائس على الإطلاق في كوريا الشمالية.





توجد في بيونغ يانغ كنيستان، هما كنيسة "بونغ سو" وكنيسة "تشيل غول". ومع ذلك، لا يزال العدد الفعلي للمصلين غير معروف مما يؤدي إلى التكهن بأنهما إلى حد كبير منشآت دعائية، أُنشئت لإبراز صورة الحرية الدينية أمام العالم الخارجي. وقد وصفت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وهي وكالة اتحادية أنشأها الكونغرس الأمريكي، ظروفَ الحرية الدينية في كوريا الشمالية بأنها "لا تزال من بين الأسوأ على مستوى العالم". والسؤال الآن هو: هل سيمكن الاحتفال بالكريسماس في كوريا الشمالية يوما ما، مثلما يحدث في كوريا الجنوبية؟





"إي يونغ جونغ":

من الصعب أن يحدث هذا طالما استمر نظام "كيم جونغ أون". فعندما يتم ترحيل المنشقين الكوريين الشماليين قسرا من دول مثل الصين، فإن أولئك الذين يشتبه في أنهم "تأثروا" بالمسيحية يواجهون معاملة وحشية للغاية ويتم التعامل معهم بقسوة كما لو كانوا قد تم تجنيدهم من قبل وكالة المخابرات الكورية الجنوبية. يبدو أن النظام الكوري الشمالي يعتقد أن دخول المسيحية إلى البلاد سيؤدي إلى انهياره. لذلك، فإن "الآلهة" الوحيدة داخل كوريا الشمالية هي "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" و"كيم جونغ أون"، ويعتبر الاعتراف بأي إله آخر من المحرمات في النظام الكوري الشمالي. وبما أن الدين يعتبر وجودا سرطانيا داخل النظام، فمن الصعب للغاية توقع أن يحتفل الكوريون الشماليون بالكريسماس أو يعلقوا عليه أي معنى، ما لم ينته نظام "كيم جونغ أون".





تُظهر الصين الاشتراكية، مع موجة الانفتاح التي تشهدها، اهتماما متزايدا بعيد الميلاد، كما تحتفل به روسيا، رغم تمسكها بالتقاليد الأرثوذكسية الشرقية. ومع الأمل في أن تنتشر روح الحب والمشاركة التي يجسدها عيد الميلاد إلى كوريا الشمالية أيضا، نتمنى أن يأتي يوم يمكن فيه للكوريين الشماليين الاحتفال بهذه المناسبة مثلما يفعل نظراؤهم في كوريا الجنوبية.