تم اختيار المغنيين آي يو IU وليم يونغ وونغ كأبرز الفنانين الذين يمثلون عام 2025، حيث حصلا على دعم مطلق من الجمهور في فئتي الثلاثينيات وما دون، والأربعينيات وما فوق، على التوالي.

ووفقا لنتائج استطلاع "فنان العام" الذي أعلنته مؤسسة غالوب كوريا يوم 22، احتلت آي يو المركز الأول بنسبة 20.1% من أصوات المشاركين في الفئة العمرية 13-39 عاما. وبالإضافة إلى نشاطها في ألبومها الثالث لإعادة التوزيع "A Flower Bookmark 3" هذا العام، لفتت الأنظار ببطولتها في مسلسل نتفليكس "When Life Gives You Tangerines" وتعد هذه المرة الثالثة التي تتربع فيها على العرش بعد عامي 2014 و2017.

وفي فئة الثلاثينيات وما دون، سيطرت فرق الفتيات على المشهد، حيث جاءت فرقة بلاك بينك BLACKPINK في المركز الثاني بنسبة 18.1% بعد استئناف نشاطها بكامل أعضائها، تلتها فرق إيسبا aespa بنسبة 14.0%، وآيف IVE بنسبة 12.2%، ثم نيوجينز NewJeans بنسبة 12.0% في المراكز من الثالث إلى الخامس.

أما في الاستطلاع الخاص بالفئة العمرية من الأربعينيات فما فوق، فقد حافظ ليم يونغ وونغ على المركز الأول للعام السادس على التوالي بنسبة 29.1%. ومنذ فوزه في برنامج المواهب "مستر تروت" عام 2020، وهو يتربع بثبات على القمة. وقد أصدر هذا العام الموسيقى التصويرية لمسلسل "أجمل من الجنة" على قناة JTBC في النصف الأول، وأتبعه بألبومه الكامل الثاني "IM HERO 2" في النصف الثاني، ويقوم حاليا بجولة غنائية وطنية.

وجاءت جانغ يون جونغ في المركز الثاني بنسبة 12.3%، بينما تقاسم لي تشان وون 12.0%، ويونغ تاك 9.1%، وسونغ غا إين 7.9% المراكز من الثالث إلى الخامس.

وفي استطلاع "أغنية العام"، اختار المشاركون من سن الثلاثينيات وما دون أغنية"Jump" لفرقة بلاك بينك بنسبة 10.7%، بينما اختار المشاركون من سن الأربعينيات وما فوق أغنية "أنا يراعة "I am a Firefly للمغني هوانغ غا رام بنسبة 6.7%.

جدير بالذكر أن هذا الاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب كوريا على ثلاث مراحل في أشهر يوليو وسبتمبر ونوفمبر، وشمل 5148 شخصا تزيد أعمارهم عن 13 عاما في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزيرة جيجو.