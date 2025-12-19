ⓒ Big Hit Music

سلطت مجلة بيلبورد الأمريكية الضوء على العودة المرتقبة لفرقة .BTS ونشرت الوسيلة الإعلامية المتخصصة في الموسيقى مقالا عبر موقعها الرسمي في 19 من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي بعنوان: "أبرز 10 لحظات موسيقية جنونية حددت معالم الثقافة الشعبية في عام 2025".

وإلى جانب اللحظات العشر الحاسمة، أبرزت "بيلبورد" مشهد اجتماع أعضاء BTS معا بعد إنهاء خدمتهم العسكرية كحدث مؤثر يرمز للثقافة الشعبية لهذا العام. كما شملت القائمة أخبارا مدوية أخرى هزت الوسط الثقافي، مثل عرض "كيندريك لامار" في استراحة السوبر بول، وزواج "تايلور سويفت"، وفيلم نتفليكس "K-Pop Demon Hunters" الذي اجتاح المخططات العالمية.

علاوة على ذلك، أعلنت "بيلبورد" مؤخرا عن قائمة "أفضل 25 أغنية كيبوب لعام 2025: اختيار الموظفين". ووفقا للقائمة، احتلت الأغنية "Killin’ It Girl feat. GloRilla" للعضو جيهوب، والتي صدرت في يونيو الماضي، المركز 24.

ووصفت "بيلبورد" الأغنية بأنها "عمل حافظ على الزخم العالمي من خلال خيارات موسيقية واضحة وإنتاج عالي الجودة". وأوضحت أن أسلوب الراب الخاص بجيهوب أظهر شخصية الأغنية بوضوح، بينما أكملت الأصوات المتراكمة نحو النهاية لازمة غنائية Hook مسببة للإدمان. كما أضافت أن مشاركة مغنية الراب "GloRilla" جعلت الأغنية أكثر عمقا، حيث امتزجت الشخصيات الموسيقية المختلفة بشكل طبيعي.

وأكدت المجلة أن الأغنية تمثل "لحظة تجسيد للإنجاز والثقة كجمالية فنية"، مشيرة إلى وصول جيهوب لذروة جديدة في مسيرته كفنان منفرد. الجدير بالذكر أن أغنية "Killin’ It Girl" كانت قد دخلت مخطط "بيلبورد هوت 100" في المركز 40 عند صدورها، وهو أعلى رقم يحققه جيهوب كفنان منفرد.

من جهة أخرى، أعلنت فرقة BTS عن إصدار ألبوم جديد وجولة عالمية ضخمة في ربيع العام القادم. وصرح الأعضاء خلال بث مباشر لجميع أعضاء الفرقة عبر منصة "ويفيرس" في 21 من الشهر الجاري قائلين: "لنجعل عام 2026 عاما لـBTS. هناك شيء ضخم حقا قادم. سيكون عاما مهما للغاية".